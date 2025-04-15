Яке свято без улюбленого холодцю? Його завжди радо зустрічають та розхвалюють, тим паче, що він так смакує з великодніми стравами. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу "Господинька", який точно не додасть турбот, яких і так вистачає під час святкових приготувань.

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Рецепт великоднього холодцю

  • Час: 4 години
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 850 грамів свинини;
– 650 грамів курятини;
– 150 грамів моркви;
– 1 цибуля;
– перець горошком, духмяний, сіль, лавровий лист.

Приготування:

  1. Свинину замочуємо у воді на 2 години. Потім добре промиваємо холодною водою.
  2. Перекладаємо мʼясо у каструлю, варимо до кипіння. Зливаємо воду, знову промиваємо все мʼясо та варимо на маленькому вогні 4 години, постійно змиваємо піну.
  3. Додаємо овочі і варимо ще 1 годину. За 15 хвилин до закінчення додаємо всі спеції.
  4. Мʼясо та овочі зливаємо з бульйону. Мʼясо розбираємо на шматочки та розкладаємо по тарілках. Бульйон проціджуємо в тарілки через марлю.
  5. Після повного застигання ставимо у холодильник на ніч.

Смачного!

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