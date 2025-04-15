Яке свято без улюбленого холодцю? Його завжди радо зустрічають та розхвалюють, тим паче, що він так смакує з великодніми стравами. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу "Господинька", який точно не додасть турбот, яких і так вистачає під час святкових приготувань.
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Рецепт великоднього холодцю
- Час: 4 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 850 грамів свинини;
– 650 грамів курятини;
– 150 грамів моркви;
– 1 цибуля;
– перець горошком, духмяний, сіль, лавровий лист.
Приготування:
- Свинину замочуємо у воді на 2 години. Потім добре промиваємо холодною водою.
- Перекладаємо мʼясо у каструлю, варимо до кипіння. Зливаємо воду, знову промиваємо все мʼясо та варимо на маленькому вогні 4 години, постійно змиваємо піну.
- Додаємо овочі і варимо ще 1 годину. За 15 хвилин до закінчення додаємо всі спеції.
- Мʼясо та овочі зливаємо з бульйону. Мʼясо розбираємо на шматочки та розкладаємо по тарілках. Бульйон проціджуємо в тарілки через марлю.
- Після повного застигання ставимо у холодильник на ніч.
Смачного!
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