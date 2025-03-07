Чтобы добавить весеннего настроения: 6 свежих идей, как задекорировать стол
Весна – время обновления, легкости и ярких красок. Со сменой времени года хочется внести свежесть не только в свой гардероб, но и в интерьер. Один из самых простых способов добавить весеннего настроения в дом – украсить праздничный или повседневный стол.
Яркие акценты, натуральные материалы и неожиданные детали помогут превратить даже обычный обед в настоящее эстетическое удовольствие. 24 Канал со ссылкой на Homes and Gardens поделился идеями весеннего декора стола.
Читайте также Как стилизовать свой дом с помощью ваз: 5 идей из инстаграма, которые вдохновят на перемены
Как украсить стол весной
Зеленые салфетки и бокалы очень уместны для весеннего декора. Они напоминают о том, что природа ежедневно оживает и добавляют настроения и изысканности столу.
Декорирование растениями – это классическая техника, а потому весенние цветы станут прекрасным дополнением к столу. Это могут быть тюльпаны, ландыши или другие цветы. Разместите по одному цветку в отдельной маленькой вазе, чтобы добавить свежести и хорошего настроения.
Декорирование весенними цветами / Фото Ребекки Удал
Еще один оригинальный способ декорирования стола – это сочетать меню с декором. Например, использовать фрукты не только как пищу, а и как декорации. Тарелку с лимонами или грушами можно поставить посередине стола, чтобы добавить ему яркости.
Груши использованы как декор / Фото Мэри Маргарет Смит
Если вы готовитесь принимать особых гостей, то подвесная цветочная инсталляция будет тем, что они еще долго будут обсуждать после ужина. Такой роскошный декор придаст столу изысканности и ощущение особого праздника. Однако, чтобы его реализовать, понадобится специальный каркас.
Подвесной весенний декор / Фото Garden Trading
Пасха – это основной весенний праздник. Не бойтесь использовать пасхальные детали не только в период праздника.
Столы в пастельных тонах выглядят особенно красиво, а добавление нескольких зайчиков и яиц может помочь превратить скромный стол в нечто действительно волшебное,
– сказала дизайнер Гизела Грэм.
Пасхальный декор стола / Фото Гизелы Грэм
Не бойтесь сочетать различные узоры, ведь весна – это время для красок и вдохновения.
Сервировка стола весной / Фото Мэри Маргарет Смит
Не ждите особого события, чтобы задекорировать стол. Ведь красивые детали сделают каждый ваш прием пищи особенным.