4 причины, почему ваши кухонные шкафы всегда захламлены

Поддержание порядка в кухонном шкафчике часто может казаться постоянным вызовом: то ли вы ищете потерянный мерный стакан во время приготовления праздничного торта, то ли открываете банку томатного соуса, срок годности которого истек еще несколько недель назад.

Поэтому, беспорядок имеет тенденцию появляться снова и снова, что заставляет задуматься над эффективностью ваших организационных стратегий. Эксперты рассказали о ряде распространенных причин, почему же ваши кухонные шкафы всегда захламлены. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Избыток покупок

Конечно, многим трудно устоять перед скидками на какие-то продукты или акциями "купи один – получи еще один бесплатно". Но это часто приводит к загромождению кухонных шкафов.

Покупая продукты в магазине, покупайте только то количество, которое соответствует вашим потребностям, чтобы не перегружать свои шкафы,

– говорит эксперт.

Помните, еда не хранится вечно, даже если мы говорим о макаронах или консервации. И если срок годности заканчивается, вы не можете есть эти продукты, что в результате только тратит ваши деньги, а не экономит их.

Отсутствие зон

Специалисты указывают, что захламленные шкафы часто являются результатом отсутствия выделенных зон и неэффективного использования пространства. Поэтому очень важно продумать, как его использовать. Следует продумать, какие вещи вы чаще используете и держать их в пределах легкой досягаемости, а какие реже – можно поставить дальше.

В общем лучше хранить часто используемые продукты в прозрачных герметичных контейнерах. Это не только сохраняет все свежим, но и позволяет легко определить, что нужно пополнить, когда вы составляете свой продуктовый список.



Следует продумать что и где хранить на кухне / Фото Unsplash

Хранение не тех предметов в неподходящих местах

Еще одной важной причиной загромождения кухонных шкафов является переполнение важного места вещами, которыми вообще редко пользуемся.

"Близость предмета к сердцу вашей кухни должна соответствовать тому, как часто вы им пользуетесь", – указывает эксперт.

Профессиональный организатор рекомендует размещать редко используемые предметы в местах, которые соответствуют частоте их использования. Поэтому, если у вас лежат какие-то вещи очень близко, а вы ими не пользуетесь, лучше подумать об их перемещении.

Это сделает ваши шкафы, кладовку и все пространство кухни эффективным,

– говорит специалист.

Вы держитесь за вещи, которые сломались

Если у вас есть старая сковорода, или другие вещи, которые больше не функционируют хорошо, лучше их выбросить.

В случае, если что-то из кухонных предметов функционирует не так, как должно, пришло время попрощаться с этим и тогда ваши шкафы будут менее загромождены.