Как визуально увеличить санузел: практические советы

Маленькая ванная комната также может излучать уют и ощущаться просторно. Чтобы достичь этого эффекта, можно применять различные дизайнерские приемы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на @boiko.interior.design.

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Как визуально увеличить санузел

При проектировании санузла важно учитывать, что тщательный подбор материалов и оборудования играет значительную роль в создании иллюзии пространства. Продуманный выбор может эффективно улучшить визуальное восприятие меньшего пространства.

Прием номер один, который поможет визуально увеличить небольшую ванную комнату, – выбираем "надежный" цвет для стен. Первое, что посоветовала дизайнер, использование однообразной плитки.

Эффективным методом визуального расширения пространства маленькой ванной комнаты является стратегическое использование зеркал, которые могут создать иллюзию глубины и открытости. Можно подумать над установкой шкафов с зеркальными фасадами, что позволит усилить этот эффект.

Этот прием обеспечивает правильное отражение света и помогает визуально расширить помещение.



Зеркала в ванной увеличивают визуально пространство / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Еще одно, что назвала дизайнер, – наличие тумб с двумя умывальниками. Не в каждом санузле будет возможность разместить 2 умывальника рядом, однако, когда такая возможность есть, то можно этим воспользоваться. Это значительно увеличивает визуально пространство.

Кроме этого, наличие душевой кабины тоже является отличным решением и поможет визуально увеличить помещение. Хороший по форме душ и стеклянная перегородка усиливает этот эффект.