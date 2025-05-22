Про це пише 24 Канал з посиланням на @boiko.interior.design.

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Як візуально збільшити санвузол

При проєктуванні санвузла важливо враховувати, що ретельний підбір матеріалів і обладнання відіграє значну роль у створенні ілюзії простору. Продуманий вибір може ефективно покращити візуальне сприйняття меншого простору.

Прийом номер один, який допоможе візуально збільшити невелику ванну кімнату, – вибираємо "надійний" колір для стін. Перше, що порадила дизайнерка, використання одноманітної плитки.

Ефективним методом візуального розширення простору маленької ванної кімнати є стратегічне використання дзеркал, які можуть створити ілюзію глибини та відкритості. Можна подумати над встановленням шаф з дзеркальними фасадами, що дозволить підсилити цей ефект.

Цей прийом забезпечує правильне віддзеркалення світла й допомагає візуально розширити приміщення.



Дзеркала у ванній збільшують візуально простір / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Ще одне, що назвала дизайнерка, – наявність тумб з двома умивальниками. Не в кожному санвузлі буде можливість розмістити 2 умивальники поруч, однак, коли така можливість є, то можна цим скористатися. Це значно збільшує візуально простір.

Крім цього, наявність душової кабіни теж є чудовим рішенням та допоможе візуально збільшити приміщення. Гарний за формою душ і скляна перегородка підсилює цей ефект.