Про це пише 24 Канал з посиланням на sampleboard.

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Оновлення освітлення

Наприклад, використання повноспектральних світлодіодних ламп може надати ванній кімнаті м’якшого світла. Помаранчеві лампи можуть навіть зробити її "теплішою".

Зміна душової кабінки

Тим, хто любить більше душ, можна подумати про оновлення душової кабіни. Ця інвестиція може значно покращити ваші враження від прийняття душу, а також підвищити загальний естетичний вигляд ванної кімнати. Існують різні варіанти такої модернізації, одним з яких є встановлення парового душу.



Можна розглянути заміну душу / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Додавання кольору

Багато людей зазвичай обирають один або два кольори для своїх ванних кімнат, які відображаються в таких елементах, як плитка та фарба. Іноді вони можуть додати один або два невеликих акценти контрастного кольору. Через це ванна кімната може виглядати досить нудно, ​​тому можна це змінити.

Не обов'язково впроваджувати широку колірну палітру; навіть незначні зміни, такі як зміна оздоблення або перефарбування шафки у ванній в інший відтінок, можуть створити суттєвий ефект.