Идеальная кухонная столешница: какой она должна быть

Столешница – это очень важный элемент современных кухонь. Именно с нее начинаются приготовления домашних шедевров. Здесь мы нарезаем продукты, отбиваем мясо, проливаем воду и выполняем множество других действий, которых требует кулинария.

Ежедневно столешница испытывает огромные нагрузки. Поэтому она должна быть достаточно прочной.

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Кроме того, столешница является весомой частью внешнего вида кухни. Ее эстетические характеристики часто определяют стиль и характер всего интерьера.

В поисках идеальной поверхности – красивой и выносливой одновременно – может помочь компания VIYAR – ведущий поставщик мебельных комплектующих и услуг. Она предлагает множество решений на любой вкус и бюджет: от доступных вариантов на основе ДСП до премиальных рабочих поверхностей из камня.

Дизайн 24 рассказывает, на что стоит обратить внимание при выборе кухонной столешницы.

Из какого материала лучше всего выбрать столешницу

Материал – первая вещь, которую следует учесть при выборе столешницы. Ведь от его устойчивости к внешним воздействиям зависит то, насколько эффективно и долго прослужит рабочая поверхность. Рассмотрим, из каких материалов чаще всего изготавливают столешницы.

Столешницы на основе ДСП, покрытой ламинатом, – бюджетное и практичное решение. Долговечность такой поверхности обычно зависит от толщины пластикового покрытия. Чтобы столешница из ДСП функционировала как можно дольше, стоит придерживаться простых эксплуатационных советов. В частности:

использовать доски для нарезки и других работ с острыми инструментами, во избежание царапин;

пользоваться специальными подставками или ковриками для горячих кастрюль и сковородок. Горячие предметы могут повредить верхний слой покрытия и даже привести к трещинам и деформациям



Столешница на основе ДСП / Фото VIYAR

Главным преимуществом столешниц на основе ДСП является доступная стоимость и многообразие в декоре. Благодаря современным технологиям производства, такие столешницы могут имитировать текстуру и узор различных материалов, от древесины до камня или металла. Также есть стильные однотонные рабочие поверхности.

Обратите внимание! Самая популярная толщина столешницы для кухни на основе ДСП – 38 мм, однако есть и другие варианты: 28, 18 мм и тому подобное.

Столешницы из искусственного камня

Столешницы из искусственного камня от VIYAR изготавливаются под собственным брендом компании – ViyarStone. Производитель предлагает рабочие поверхности из керамогранита, кварцита и акрилового камня. Каждый из этих материалов имеет свои уникальные характеристики.

Керамогранит – материал, который состоит только из природных компонентов и красителей. Он не воспламеняется, не выделяет дым и токсичные вещества. Одно из преимуществ такой столешницы – это возможность ставить на нее горячую посуду. Также материал не боится мороза и устойчив к значительным перепадам температуры. Благодаря своей натуральности керамогранит безопасен при контакте с пищевыми продуктами. Кроме того, он обладает отличными антибактериальными свойствами.



Столешница из керамогранита / Фото VIYAR

Акриловый камень – сверхпрочный материал, который по многим показателям превосходит натуральный камень. Его главный плюс – это пластичность при нагревании – для изделий из акрила просто не существует ограничений по форме и размеру. "Изюминкой" этого материала является и возможность создавать бесшовные цельные конструкции. Переживать за внешний вид изделий из акрила также не приходится. Царапины на акриловых столешницах белые, а потому едва заметны на светлых поверхностях. Если они неглубокие, то их даже можно удалить самостоятельно. Кроме того, акриловый камень очень легко реставрировать.



Акриловая столешница / Фото VIYAR

Кварцит – долговечный материал. Изделия из него прослужат десятилетиями, не потеряв насыщенного цвета и других качеств. При производстве кварцита крошка насыпается вручную, поэтому каждый лист имеет неповторимый узор, "перетекающий" с поверхности на торец. Поэтому каждая столешница из кварцита уникальна. Она является относительно термостойкой, ее можно устанавливать возле варочной поверхности. В то же время не желательно ставить на нее раскаленную посуду.

Заметим, что общей особенностью изделий из искусственного камня является их эстетичность, надежность и многообразие декоров.

Искусственный камень предлагает неограниченные возможности для воплощения самых разнообразных дизайнерских решений. Столешницы из него изготавливаются в любых цветах и с имитацией различных текстур (мрамор, гранит и т.д.). Это позволяет вписать их в любой интерьер.

Также для столешниц из искусственного камня характерны простота в уходе, износостойкость, гигиеничность и уникальная возможность интеграции мойки из того же материала.

Столешницы из компакт-плиты



Столешницы из компакт-плиты / Фото VIYAR

Компакт-плита – это относительно новый, но популярный материал. Признание он получил благодаря ряду преимуществ. Едва ли не самое главное из них – это изысканное сочетание элегантного тонкого вида и исключительной прочности.

Такие столешницы проявляют устойчивость к механическим повреждениям, влаге и УФ-лучам. Компакт-плиты имеют большой выбор текстур, цветов и отделок, что позволяет легко подобрать материал под любой стиль кухни.



Столешница из компакт-плиты / Фото VIYAR

Важно! Бренд ViyarStone предлагает создание индивидуальных изделий из искусственного камня и компакт-плиты с замерами и монтажом.

Столешницы из металла

Металл является очень прочным материалом. Он не боится царапин, вмятин и ударов. Это делает его идеальным для активного использования на кухне.

Такие столешницы способны выдерживать значительную нагрузку и высокие температуры. На них можно ставить горячие кастрюли без страха повредить поверхность.

За столешницами из металла легко ухаживать. Они не поглощают грязь или бактерии и без труда очищаются. Поверхность из нержавеющей стали не портится под воздействием влаги, она устойчива к коррозии, появления грибка и плесени. Столешницы из металла имеют очень эффектный вид. Обычно их выбирают для профессиональных кухонь.

Столешницы из дерева

В 2025 году в дизайне интерьеров усилится тренд на естественность и экологичность. Эта тенденция вынесет на гребень популярности дерево как наиболее универсальный натуральный материал.

Деревянная столешница придает кухне особый шарм и изысканность. Она имеет теплый цвет и текстуру, что прекрасно сочетается с различными стилями интерьера: от классики до современного минимализма.

Со временем такая столешница может иметь даже лучший вид, поскольку естественное старение дерева придает ему еще более выразительных красок.

Чтобы столешницы из дерева выдерживали нагрузки и не портились под воздействием горячих температур и влаги, их покрывают специальным защитным слоем – лаком или краской. В VIYAR представлены столешницы из массива дерева (дуба, клена, бука, ясеня), а также из мебельного щита (склеенных деревянных брусков), который отличается устойчивостью к деформации.

Почему влагостойкая столешница – наиболее практичное решение?

Кухонная столешница так или иначе постоянно контактирует с водой. Со временем это взаимодействие может вылиться в деформацию и повреждение рабочей поверхности. Именно поэтому важно сразу выбирать столешницы, не уязвимые к влаге.

Влагостойкие столешницы на основе ДСП изготавливаются из плит, пропитанных парафиновой эмульсией, что значительно повышает их способность противостоять разбуханию при контакте с водой. Кроме того, в процессе производства используют пластиковое покрытие, которое формирует дополнительный защитный слой.

Влагостойкие столешницы бывают не только из древесных плит, но и из камня и компакт-плиты. Благодаря своей непористой структуре материалы полностью гигиеничны и имеют повышенную устойчивость к влаге.

Влагостойкая столешница продлевает срок службы кухонного гарнитура, снижает риск развития плесени и улучшает гигиеничность кухни.

Столешница и фартук из одного материала – модный тренд



Столешница и фартук из одного материала / Фото VIYAR

Сегодня большим трендом в дизайне кухни является столешница и фартук из одного материала. Почему так произошло? Потому что это красиво и одновременно практично.

Столешница и фартук из одного материала помогают создать гармоничную, целостную атмосферу на кухне, где каждый элемент интерьера работает на создание единого стилистического образа.

Если кухня выполнена в стилях минимализм, хай-тек или фьюжн, в нее идеально впишутся столешница и фартук из металла. Для кухни в скандинавском стиле лучше всего выбрать дерево и его имитации.

А для классического пространства подойдут керамогранит, кварцит и акриловый камень, которые идеально воспроизведут внешний вид мрамора и других природных материалов.

Использование одного материала для обоих элементов кухонного интерьера значительно облегчает уход за ними. Ведь и фартук, и столешница будут иметь один уровень износостойкости и влагостойкости.



Важно выбрать качественную и эстетически привлекательную столешницу для кухни /Фото VIYAR

В ассортименте столешниц от VİYAR легко отыскать идеальную столешницу для любой кухни – прочную и эстетически привлекательную. Ведь компания VIYAR, которая является лидером на рынке мебельных комплектующих и услуг, предлагает все необходимое для обустройства комфортной кухни.

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