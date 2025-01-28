Щодня стільниця зазнає величезних навантажень. Тому вона має бути достатньо міцною.

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Крім того, стільниця є вагомою частиною зовнішнього вигляду кухні. Її естетичні характеристики часто визначають стиль і характер усього інтер'єру.

У пошуках ідеальної поверхні – красивої і витривалої водночас – може допомогти компанія VIYAR – провідний постачальник меблевих комплектуючих і послуг. Вона пропонує безліч рішень на будь-який смак і бюджет: від доступних варіантів на основі ДСП до преміальних робочих поверхонь із каменю.

Дизайн 24 розповідає, на що варто звернути увагу при виборі кухонної стільниці.

З якого матеріалу найкраще вибрати стільницю

Матеріал – перша річ, яку слід врахувати при виборі стільниці. Адже від його стійкості до зовнішніх впливів залежить те, наскільки ефективно і довго прослужить робоча поверхня. Розглянемо, з яких матеріалів найчастіше виготовляють стільниці.

Стільниці на основі ДСП, вкритої ламінатом, – бюджетне і практичне рішення. Довговічність такої поверхні зазвичай залежить від товщини пластикового покриття. Щоб стільниця з ДСП функціонувала якомога довше, варто дотримуватися простих експлуатаційних порад. Зокрема:

використовувати дошки для нарізання та інших робіт із гострими інструментами, щоб уникнути подряпин;

користуватися спеціальними підставками або килимками для гарячих каструль і сковорідок. Гарячі предмети можуть пошкодити верхній шар покриття та навіть призвести до тріщин і деформацій



Стільниця на основі ДСП / Фото VIYAR

Головною перевагою стільниць на основі ДСП є доступна вартість і різноманіття в декорі. Завдяки сучасним технологіям виробництва, такі стільниці можуть імітувати текстуру та візерунок різних матеріалів, від деревини до каменю чи металу. Також є стильні однотонні робочі поверхні.

Зверніть увагу! Найпопулярніша товщина стільниці для кухні на основі ДСП – 38 мм, однак є й інші варіанти: 28, 18 мм тощо.

Стільниці зі штучного каменю

Стільниці зі штучного каменю від VIYAR виготовляються під власним брендом компанії – ViyarStone. Виробник пропонує робочі поверхні з керамограніту, кварциту та акрилового каменю. Кожен із цих матеріалів має свої унікальні характеристики.

Керамограніт – матеріал, який складається лише з природних компонентів і барвників. Він не запалюється, не виділяє дим і токсичні речовини. Одна з переваг такої стільниці – це можливість ставити на неї гарячий посуд. Також матеріал не боїться морозу і стійкий до значних перепадів температури. Завдяки своїй натуральності керамограніт безпечний при контакті з харчовими продуктами. Крім того, він має відмінні антибактеріальні властивості.



Стільниця з керамограніту / Фото VIYAR

Акриловий камінь – надміцний матеріал, який за багатьма показниками перевершує натуральний камінь. Його головний плюс – це пластичність при нагріванні – для виробів з акрилу просто не існує обмежень за формою і розміром. «Родзинкою» цього матеріалу є й можливість створювати безшовні цілісні конструкції. Перейматися за зовнішній вигляд виробів з акрилу також не доводиться. Подряпини на акрилових стільницях білі, а тому ледве помітні на світлих поверхнях. Якщо вони неглибокі, то їх навіть можна видалити самостійно. Крім того, акриловий камінь дуже легко реставрувати.



Акрилова стільниця / Фото VIYAR

Кварцит – довговічний матеріал. Вироби з нього прослужать десятиліттями, не втративши насиченого кольору та інших якостей. При виробництві кварциту крихта насипається вручну, тому кожен лист має неповторний візерунок, що «перетікає» з поверхні на торець. Тому кожна стільниця з кварциту унікальна. Вона є відносно термостійкою, її можна встановлювати біля варильної поверхні. Водночас не бажано ставити на неї розпечений посуд.

Зауважимо, що спільною особливістю виробів зі штучного каменю є їхня естетичність, надійність і різноманіття декорів.

Штучний камінь пропонує необмежені можливості для втілення найрізноманітніших дизайнерських рішень. Стільниці з нього виготовляються в будь-яких кольорах та з імітацією різних текстур (мармур, граніт тощо). Це дозволяє вписати їх у будь-який інтер’єр.

Також для стільниць зі штучного каменю характерні простота у догляді, зносостійкість, гігієнічність та унікальна можливість інтеграції мийки з того ж матеріалу.

Стільниці з компакт-плити



Стільниці з компакт-плити / Фото VIYAR

Компакт-плита – це відносно новий, але популярний матеріал. Визнання він здобув завдяки низці переваг. Чи не найголовніша з них – це вишукане поєднання елегантного тонкого вигляду і виняткової міцності.

Такі стільниці виявляють стійкість до механічних пошкоджень, вологи та УФ-променів. Компакт-плити мають великий вибір текстур, кольорів і оздоблень, що дозволяє легко підібрати матеріал під будь-який стиль кухні.



Стільниця з компакт-плити / Фото VIYAR

Важливо! Бренд ViyarStone пропонує створення індивідуальних виробів зі штучного каменю та компакт-плити із замірами та монтажем.

Стільниці з металу

Метал є дуже міцним матеріалом. Він не боїться подряпин, вм'ятин і ударів. Це робить його ідеальним для активного використання на кухні.

Такі стільниці здатні витримувати значне навантаження і високі температури. На них можна ставити гарячі каструлі без страху пошкодити поверхню.

За стільницями з металу легко доглядати. Вони не поглинають бруд чи бактерії і без труднощів очищуються. Поверхня з нержавіючої сталі не псується під впливом вологи, вона стійка до корозії, появи грибка та цвілі. Стільниці з металу мають дуже ефектний вигляд. Зазвичай їх обирають для професійних кухонь.

Стільниці з дерева

У 2025 році у дизайні інтер’єрів посилиться тренд на природність та екологічність. Ця тенденція винесе на гребінь популярності дерево як найбільш універсальний натуральний матеріал.

Дерев’яна стільниця додає кухні особливого шарму і вишуканості. Вона має теплий колір і текстуру, що прекрасно поєднується з різними стилями інтер’єру: від класики до сучасного мінімалізму.

З часом така стільниця може мати навіть кращий вигляд, оскільки природне старіння дерева надає йому ще більш виразних барв.

Щоб стільниці з дерева витримували навантаження і не псувалися під впливом гарячих температур і вологи, їх вкривають спеціальним захисним шаром – лаком або фарбою. У VIYAR представлені стільниці з масиву дерева (дуба, клена, бука, ясена), а також із меблевого щита (склеєних дерев'яних брусків), який вирізняється стійкістю до деформації.

Чому вологостійка стільниця – найбільш практичне рішення?

Кухонна стільниця так чи інакше постійно контактує з водою. З часом ця взаємодія може вилитися у деформацію і пошкодження робочої поверхні. Саме тому важливо одразу обирати стільниці, не вразливі до вологи.

Вологостійкі стільниці на основі ДСП виготовляються з плит, просочених парафіновою емульсією, що значно підвищує їх здатність протистояти розбуханню при контакті з водою. Окрім того, у процесі виробництва використовують пластикове покриття, яке формує додатковий захисний шар.

Вологостійкі стільниці бувають не лише з деревинних плит, а й з каменю та компакт-плити. Завдяки своїй непористій структурі матеріали є повністю гігієнічними та мають підвищену стійкість до вологи.

Вологостійка стільниця подовжує термін служби кухонного гарнітура, знижує ризик розвитку цвілі й покращує гігієнічність кухні.

Стільниця і фартух з одного матеріалу – модний тренд



Стільниця і фартух з одного матеріалу / Фото VIYAR

Сьогодні великим трендом у дизайні кухні є стільниця і фартух з одного матеріалу. Чому так сталося? Бо це красиво і водночас практично.

Стільниця і фартух з одного матеріалу допомагають створити гармонійну, цілісну атмосферу на кухні, де кожен елемент інтер’єру працює на створення єдиного стилістичного образу.

Якщо кухня виконана у стилях мінімалізм, хай-тек чи ф’южн, у неї ідеально впишуться стільниця і фартух з металу. Для кухні у скандинавському стилі найкраще вибрати дерево та його імітації.

А для класичного простору підійдуть керамограніт, кварцит і акриловий камінь, які ідеально відтворять зовнішній вигляд мармуру й інших природних матеріалів.

Використання одного матеріалу для обох елементів кухонного інтер’єру значно полегшує догляд за ними. Адже і фартух, і стільниця матимуть один рівень зносостійкості й волостійкості.



Важливо обрати якісну та естетично привабливу стільницю для кухні /Фото VIYAR

В асортименті стільниць від VİYAR легко відшукати ідеальну стільницю для будь-якої кухні – міцну й естетично привабливу. Адже компанія VIYAR, яка є лідером на ринку меблевих комплектуючих і послуг, пропонує все необхідне для облаштування комфортної кухні.

Переглянути асортимент стільниць можна як на сайті, так і в одному з численних шоурумів компанії, де є чудова нагода все протестувати, спробувати на дотик і проконсультуватися з експертами.

