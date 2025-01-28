Кухонная посуда этого цвета станет трендом для обеденных столов в 2025 году: почему именно он

Трудно было не заметить, что зеленый цвет на протяжении всего предыдущего года был почти везде. Ожидается, что популярность этого тона не уменьшится.

К тому же кухонная посуда именно зеленого цвета станет трендом для обеденных столов в 2025 году. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на idealhome.

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Почему зеленая посуда в тренде?

Специалисты отмечают, что темно-землисто-зеленые – это вневременные оттенки, которые выглядят красиво и могут помочь создать спокойную и успокаивающую атмосферу на вашей кухне. Поэтому естественные цвета, такие как зеленый, являются идеальным способом сделать это.

На самом деле зеленая кухонная посуда стала любимой во многих домах. Это очень универсальный цвет, который дополняет широкий спектр стилей дизайна интерьера. С большим количеством разнообразных оттенков на выбор, таких как шалфей, эвкалипт и насыщенный базилик, это вневременной цвет, который, подойдет практически к любому кухонному декору и красивым столам, говорит Майкл Роббинс, менеджер по маркетингу ZWILLING и STAUB.

Зеленые аксессуары могут добавить цвета любой комнате, не перебивая их. Для кухни и столовой зеленая посуда выглядит потрясающе и добавляет интереса столешницам, стеллажам, кладовкам и шкафам,

– утверждает специалист.



Кухонная посуда зеленого цвета станет трендом для обеденных столов в 2025 году / Фото Future PLC (Alexander Edwards)

Он объясняет, что использование зеленой посуды может положительно повлиять даже на наше восприятие блюда. "Как естественный и успокаивающий цвет, зеленый создает привлекательный фон для многих блюд, и хорошо известно, что мы связываем цвет со "свежестью", поэтому он может тонко усилить восприятие пищи, делая ее более аппетитной", – пояснил эксперт.