Какие цвета добавить в интерьер нейтральной гостиной, чтобы не нарушить общую схему

Сдержанные и нейтральные пространства понемногу выходят из моды. Дизайнеры советуют дополнять полностью бежевые или серые комнаты интересными акцентами.

Дизайнеры интерьера назвали цвета, которые можно добавить в нейтральную гостиную и не бояться, что они испортят интерьер. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Livingetc.

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Какие цвета обогатят нейтральный интерьер

Многие недооценивают освещение, но оно очень важно для общей эстетики пространства. Если окна в комнате выходят на север, то обычно они имеют холодное естественное освещение. Янтарный и терракотовый цвета способны визуально сделать пространство более теплым. Поэтому именно их дизайнеры советуют добавить в нейтральное холодное пространство.

Чтобы уравновесить холодный свет, нанесите теплые тона, например нежно-терракотовый, золотисто-желтый или приглушенные румяна в виде декоративных подушек, ковров и штор,

– сказала эксперт по цвету и дизайну C2 Paint Филиппа Радон.

Удобное кресло в бархатном оранжевом цвете можно дополнить керамической лампой янтарного цвета или произведением искусства в золотой раме. Так интерьер будет иметь целостный вид.



Теплые оттенки обогатят нейтральное пространство / Фото Wendy Labrum Interiors

Синий цвет имеет много различных оттенков, и практически все из них могут дополнить нейтральный интерьер. Глубокий синий, цвет индиго или нежно-голубой способны стать роскошным акцентом в комнате.

Эти тона создают приятную атмосферу элегантности и спокойствия, не добавляя ощущение тяжести в комнате. Голубой добавляет приятный оттенок драматизма, а нейтральная основа действительно помогает сохранить вещи под контролем,

– объяснил дизайнер Стивен Мена.



Синий цвет в интерьере / Фото Крис Коу

Зеленые цвета придадут нейтральной схеме больше энергии и ощущение покоя. Бежевый диван можно дополнить изумрудными подушками, а на окна повесить нежные шалфейные шторы. Они достаточно светлые, чтобы комната была воздушной, но и достаточно красочные, чтобы разбавить нейтральную схему.

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Многие люди боятся использовать такие яркие цвета как красный или фиолетовый в интерьере. Но на самом деле в бежевом или сером пространстве эти оттенки будут иметь стильный и элегантный вид.

Если ваша нейтральная гостиная кажется слишком мягкой, выберите ковер в персидском стиле насыщенных тонов, таких как бордовый, темно-синий и кремовый. Это особенно хорошо работает, если ваша мебель имеет оттенки бежевого или темно-коричневого,

– сказала дизайнер интерьера Джоди Питерман.



Бордовый цвет в интерьере / Фото Read McKendree

Розовый цвет идеально подойдет для любителей спокойных и уютных интерьеров. Этот оттенок может удачно дополнить как бежевое, так и серое пространство. Можно добавить мягкую мебель розового цвета, шторы, журнальный столик или декорации.



Розовый диван в нейтральном интерьере / Фото M.Naeve

Если вы не хотите полностью менять интерьер или покупать новую мебель, тогда яркие акценты можно добавить в виде штор, подушек, картин и ваз.