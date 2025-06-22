Какие цвета способны поднять стоимость жилья: результаты исследования
- Компания Zillow исследовала, какие цвета влияют на продажную цену дома, опросив более 4 000 покупателей.
- Популярными цветами, повышающими стоимость жилья, являются оливково-зеленый, темно-синий, угольно-серый и оттенки средней насыщенности коричневого.
Правильный цвет краски может полностью изменить ощущение от пространства, но когда дело доходит до продажи, личные предпочтения следует отложить. Ранее риелторы рекомендовали нейтральные оттенки типа "миллениал-серого" или бежевого. Впрочем, новое исследование предлагает другую стратегию: насыщенные, глубокие цвета могут помочь продать дом подороже.
Известная американская компания по рынку технологической недвижимости Zillow опросила более 4 000 покупателей, чтобы узнать, какие цвета влияют на продажную цену дома, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and gardens.
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В какие цвета покрасить стены
Эксперты оценили десять цветов по влиянию на желание купить жилье и сумму, которую готовы были бы заплатить.
Покупатели считают оливково-зеленый и темно-синий современными цветами, что положительно влияет на восприятие всего дома. Эти оттенки ассоциируются с органическим модерном – эстетикой, которая базируется на природных материалах, такие как дерево и камень. Они вызывают ощущение покоя и гармонии.
Какой цвет выбрать для квартиры / Фото Dane Tashima
Цвета краски, которые повышают стоимость жилья:
- Зеленый – главный цвет для кухни этого года. Оливково-зеленый больше всего понравился покупателям;
- Спальни в темно-синем цвете вызвали особый интерес. Оттенок соответствует трендам органического модерна.
- Угольно-серый занял первое место как лучший цвет для гостиной. Хотя темно-зеленый и синий тоже популярны, угольный серый – универсальный вариант, который хорошо работает и в кухнях, и в спальнях.
- Покупателям больше всего понравились оттенки средней насыщенности коричневого в ванных комнатах. Они оказались эффективнее традиционных более холодных тонов, к которым привыкли покупатели.
Цвета, снижающие стоимость недвижимости: ярко-желтый и красный. Особенно не рекомендуется использовать такие цвета в гостиной и спальне.