Известная американская компания по рынку технологической недвижимости Zillow опросила более 4 000 покупателей, чтобы узнать, какие цвета влияют на продажную цену дома, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and gardens.

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В какие цвета покрасить стены

Эксперты оценили десять цветов по влиянию на желание купить жилье и сумму, которую готовы были бы заплатить.

Покупатели считают оливково-зеленый и темно-синий современными цветами, что положительно влияет на восприятие всего дома. Эти оттенки ассоциируются с органическим модерном – эстетикой, которая базируется на природных материалах, такие как дерево и камень. Они вызывают ощущение покоя и гармонии.

Какой цвет выбрать для квартиры / Фото Dane Tashima

Цвета краски, которые повышают стоимость жилья:

Зеленый – главный цвет для кухни этого года. Оливково-зеленый больше всего понравился покупателям;

больше всего понравился покупателям; Спальни в темно-синем цвете вызвали особый интерес. Оттенок соответствует трендам органического модерна.

вызвали особый интерес. Оттенок соответствует трендам органического модерна. Угольно-серый занял первое место как лучший цвет для гостиной. Хотя темно-зеленый и синий тоже популярны, угольный серый – универсальный вариант, который хорошо работает и в кухнях, и в спальнях.

занял первое место как лучший цвет для гостиной. Хотя темно-зеленый и синий тоже популярны, угольный серый – универсальный вариант, который хорошо работает и в кухнях, и в спальнях. Покупателям больше всего понравились оттенки средней насыщенности коричневого в ванных комнатах. Они оказались эффективнее традиционных более холодных тонов, к которым привыкли покупатели.

Цвета, снижающие стоимость недвижимости: ярко-желтый и красный. Особенно не рекомендуется использовать такие цвета в гостиной и спальне.