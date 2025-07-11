Если в вашем интерьере есть светло-серый цвет: 4 оттенка, которые идеально сочетаются

Светло-серый – это классический оттенок, который широко используется в дизайне интерьера, создавая нейтральный тон в различных помещениях. Используя этот оттенок и подбирая соответствующие цветовые комбинации, вы можете усилить визуальный интерес и глубину пространства.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Какие цвета сочетаются со светло-серым?

Черный

Чтобы усилить контраст, используя светло-серый цвет в декоре, подумайте об использовании черных акцентов. Добавление черного цвета добавляет смелости и глубины, что делает его идеальным выбором для современных дизайнерских концепций.

Пудровый голубой

Чтобы создать уютную атмосферу в помещении, подумайте об использовании теплых тонов, таких как пудрово-голубой. Использование светло-голубого позволяет достичь сбалансированной и нейтральной эстетики.

Теплые нейтральные цвета

Светло-серый оттенок гармонично сочетается с палитрой теплых нейтральных оттенков – от серо-коричневого до шоколадно-коричневого. Такое сочетание создает многослойное пространство, в котором "прохлада" серого эффективно уравновешивается теплом глубоких тонов.



Теплые нейтральные тона хорошо сочетаются со светло-серым цветом / Фото Unsplash

Драгоценные тона

Не стоит бояться смелее оформлять светло-серую комнату. Это можно сделать, включив оттенки драгоценных камней в такое пространство, чтобы достичь более изысканного эстетического вида. Использование акцентов в драгоценных тонах может увеличить глубину и уют пространства.