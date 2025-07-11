Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Які кольори поєднуються зі світло-сірим?

Чорний

Щоб підсилити контраст, використовуючи світло-сірий колір у декорі, подумайте про використання чорних акцентів. Додавання чорного кольору додає сміливості та глибини, що робить його ідеальним вибором для сучасних дизайнерських концепцій.

Пудровий блакитний

Щоб створити затишну атмосферу в приміщенні, подумайте про використання теплих тонів, таких як пудрово-блакитний. Використання світло-блакитного дозволяє досягти збалансованої та нейтральної естетики.

Теплі нейтральні кольори

Світло-сірий відтінок гармонійно поєднується з палітрою теплих нейтральних відтінків – від сіро-коричневого до шоколадно-коричневого. Таке поєднання створює багатошаровий простір, в якому "прохолода" сірого ефективно врівноважується теплом глибоких тонів.



Теплі нейтральні тони гарно поєднуються з світло-сірим кольором / Фото Unsplash

Коштовні тони

Не варто боятися сміливіше оформляти світло-сіру кімнату. Це можна зробити, включивши відтінки дорогоцінного каміння в такий простір, щоб досягти більш вишуканого естетичного вигляду. Використання акцентів в коштовних тонах може збільшити глибину і затишок простору.