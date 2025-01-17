Чтобы создать атмосферу джунглей: какие вазоны выбрать для максималистского интерьера
Правильно подобранные комнатные растения могут стать ключом к созданию безупречного максималистского интерьера. Яркие цвета и пышная листва дополнят пространство жизненной энергией.
Любители яркого максимализма любят ставить много растений в комнатах. Поэтому выбирайте сразу несколько, а не одно. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Better Homes & Gardens.
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Какие комнатные растения выбрать для максималистского интерьера
Монстера – это тот вазон, который может создать атмосферу джунглей. Широкие и большие листья на взрослом растении – это настоящее воплощение максимализма. Дизайнеры советуют дополнить монстеру меньшим папоротником или спатифиллумом, который также известен под названием "женское счастье". Такое сочетание большого и меньших растений создаст полноценный живой уголок в доме.
Монстера в интерьере / Фото Huy Phan, Pexels
Стрелиция получила другое название – "райская птица" – из-за ярких оранжевых цветов, которые напоминают крылья птицы. Темно-зеленые листья растут в высоту, а потому станут идеальным дополнением максималистского интерьера. Стрелицию можно использовать как саму, так и в паре с другими большим вазонами.
Стрелиция обогащает пространство / Фото Kaboompics, Pexels
Филодендрон похож на монстеру, но имеет несколько отличий:
- быстрее растет,
- имеет более густые листья.
Это растение также смело можно использовать в ярком интерьере, чтобы обогатить его естественностью.
Филодендрон имеет несколько преимуществ / Фото Arturo Anez, Pexels
Потос прекрасно дополнит максималистский интерьер, поскольку его веточки могут виться. Привяжите это растение, чтобы получить потрясающий потолок или стену.
Оригинальное свойство потоса / Фото Roman Odintsov, Pexels
Высокая пальма в большом кашпо способна визуально увеличить пространство. Ее преимуществом является неприхотливость в уходе – пальма прекрасно растет при слабом освещении и не требует частого полива.
Пальма в горшке / Фото Max Vakhtbovycn, Pexels
Любое из этих растений способно обогатить пространство, добавить ему уюта и при этом – стать интересным акцентом.