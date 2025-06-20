Какой цвет обоев выбрать, чтобы визуально увеличить комнату

При выборе обоев для небольшой комнаты важно обратить внимание не только на их рисунок или текстуру, но и на цвет. Правильно подобранный оттенок способен визуально увеличить пространство, сделать его более светлым, воздушным и приятным для пребывания.

24 Канал рассказывает, какие цвета обоев способны визуально расширить пространство.

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Какие обои выбрать

Наиболее эффективными в этом смысле считаются светлые цвета – белые, кремовые, светло-серые, пастельные оттенки голубого, розового бежевого или мятного.

Они отражают свет, создавая ощущение открытости и пространства. Особенно хорошо работает однородная поверхность без крупных узоров: чем меньше визуального шума, тем просторнее кажется комната.

Холодные оттенки также помогают "раздвинуть стены". Например, светло-голубой или нежно-серый могут создать впечатление, будто стены отдаляются. Если же вы не хотите полностью отказываться от цвета, можно использовать обои с вертикальными полосами – они "поднимают" потолок, добавляя пространства по высоте.

Использование обоев для увеличения комнаты / Фото из открытых источников

В общем, главное правило – избегать темных, насыщенных цветов и больших ярких узоров в маленьких комнатах. Светлые обои с минималистичным дизайном – надежный способ сделать пространство визуально больше и уютнее.

Есть еще один способ создать впечатление объема и высоты – наклеить обои на потолок. В таком случае следует выбирать легкие графические узоры в спокойных тонах.

Чтобы визуально расширить комнату, стоит выбирать обои с соответствующими орнаментами. К самым эффективным относятся: