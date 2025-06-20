24 Канал розповідає, які кольори шпалер здатні візуально розширити простір.
Дивіться також Цих 3 кольорів стін варто уникати, якщо у вас зелена кухня
Які шпалери обрати
Найбільш ефективними у цьому сенсі вважаються світлі кольори – білі, кремові, світло-сірі, пастельні відтінки блакитного, рожевого бежевого чи м'ятного.
Вони відбивають світло, створюючи відчуття відкритості та простору. Особливо добре працює однорідна поверхня без великих візерунків: чим менше візуального шуму, тим просторішою здається кімната.
Холодні відтінки також допомагають "розсунути стіни". Наприклад, світло-блакитний чи ніжно-сірий можуть створити враження, ніби стіни віддаляються. Якщо ж ви не хочете повністю відмовлятись від кольору, можна використати шпалери з вертикальними смугами – вони "піднімають" стелю, додаючи простору по висоті.
Використання шпалер для збільшення кімнати / Фото з відкритих джерел
Загалом, головне правило – уникати темних, насичених кольорів і великих яскравих візерунків у маленьких кімнатах. Світлі шпалери з мінімалістичним дизайном – надійний спосіб зробити простір візуально більшим і затишнішим.
Є ще один спосіб створити враження об'єму та висоти – наклеїти шпалери на стелю. У такому випадку варто обирати легкі графічні візерунки у спокійних тонах.
Щоб візуально розширити кімнату, варто обирати шпалери з відповідними орнаментами. До найефективніших належать:
- геометрія, що подовжує простір (горизонтальні чи вертикальні лінії, смуги);
- м'які квіткові візерунки;
- абстрактні мотиви;
- пейзажі;
- часткове використання шпалер – лише на деяких ділянках, залишаючи інші стіни однотонними.