Этих 3 цветов стен стоит избегать, если у вас зеленая кухня

Зеленая кухня – тренд 2025 года. Она связывает нас с окружающей средой, даря ощущение стабильности и спокойствия. Чтобы не нарушить гармонию этого цвета природы, эксперты предостерегают с осторожностью подходить к выбору оттенка стен. Ведь не все цвета сочетаются с зелеными шкафчиками.

Ideal Home рассказывает, какие стены не подойдут к зеленой кухне, передает 24 Канал.

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Серый

Подвесной светильник над кухонным островом в серой и зеленой кухне с панорамным окном и мягкими барными стульями / Фото Pooky

В большинстве комнат серый часто считают надежным нейтральным цветом. Но это не касается сочетания с зелеными кухонными шкафами. Дизайнеры советуют избегать комбинации слишком холодных серых или резких белых стен с зелеными шкафчиками. Холодные тона могут затмить зеленый или вступить с ним в конфликт. Они создают контраст, разрушающий общую эстетику.

Какой совет: Выбирая мягкие, теплые нейтральные оттенки, вы избежите резкости, которую создают холодный серый или ярко белый, а также добавите уюта кухонному пространству.

Красный

Зелено-красная кухня со встроенными полками и большим винным шкафом / Фото Farrow & Ball

Еще один цвет, которого эксперты советуют избегать рядом с зелеными кухонными шкафами – это красный.

В сочетании с красным зеленый может выглядеть слишком вызывающе, ведь эти цвета расположены на противоположных концах цветового круга.

Что попробовать взамен: Если красный создает слишком сильный контраст, розовый – это более мягкий и приятный компаньон для зеленого. Розовые оттенки прекрасно подходят, если вы хотите добавить веселья и легкости, одновременно сохраняя элегантность.

Желтый

Кухня с желтым полом и шкафами / Фото Carpetright

Несмотря на популярность оттенка "масляного желтого", это не означает, что он хорошо сочетается с зелеными кухонными шкафами.

Яркий желтый и зеленый будут соревноваться за внимание, что сделает пространство слишком суетливым и дисгармоничным. Если вам нравится желтый – и это действительно жизнерадостный цвет – используйте его в мелочах: аксессуарах, светильниках, декоре. Так он оживит интерьер, не перекрывая красоту ваших зеленых шкафов.

Что советуют эксперты: Один из лучших цветов для сочетания с зелеными шкафами – это сам зеленый! Это стильный и вечно актуальный вариант, который поддерживает тренд на "погружение в цвет". Кухни во всех оттенках зеленого остаются хитом, потому что создают ощущение уверенности, спокойствия и стиля.