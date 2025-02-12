Спальня "оскароносной" Энн Хэтвей: почему она является мастер-классом по выбору тканей и цветов

Лен, шерсть и узоры, выполненные методом блочной печати, сочетаются на кровати Энн Хэтвей. Они создают индийский акцент в историческом калифорнийском коттедже актрисы.

Постельное белье играет важную роль в дизайне интерьера. Оно способно подчеркнуть, сбалансировать и преобразить комнату. И даже, значительно улучшить ваш сон. Постельное белье Энн Гетвей как раз демонстрирует эту силу, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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В чем особенность спальни Энн Хэтвей

Розовая спальня звезды имеет текстурированную акцентную стену, освещение в стиле середины ХХ века, простая мебель, кровать изготовлена вручную. Дизайнер покрыл кровать текстурированным белым одеялом, добавив винтажные подушки и плед. Узоры, выполнены методом блочной печати и тканые дизайны на акцентном постельном белье придают кровати легкий индийский акцент.

Текстурированное постельное белье Энн Гетвей создает ощущение гармонии в ее очаровательной спальне.

Карлин ван Ноппен, эксперт по постельному белью и интерьерный дизайнер, говорит, что всегда рекомендует своим клиентам постельное белье из льна или перкали. Оно имеет естественную мягкость, не требует особого ухода и имеет более непринужденный вид чем другое постельное белье.

Преимущества постельного белья Гетвей выходят за пределы его эстетики: легкий материал и цвета также помогают обеспечить хороший ночной отдых.

Спальня Энн Гетвей: смотрите фото

Ван Ноппен утверждает, что льняное постельное белье – идеальный выбор для тех, кто сильно потеет во сне. Лен помогает регулировать температуру и поддерживает прохладу в течение ночи, гарантируя спокойный сон.

Белое постельное белье отражает свет. Многие люди выбирают этот тон, поскольку он настолько нейтральный, что помогает сделать спальню убежищем от всего мира.