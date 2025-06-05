Наоми Уоттс поразила дизайнеров цветовой гаммой на кухне: что в ней особенного

Изумрудно-зеленый цвет на кухне остается популярным уже несколько лет. Он постепенно распространяется и на другие пространства дома. В частности, домашний бар. Это доказывает актриса Наоми Уоттс.

Недавно актриса поделилась видео в Instagram, на котором видно ее темно-зеленую зону, что вдохновляет на новые идеи оформления домашнего бара, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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В чем особенность домашнего бара Уоттс

Темный оттенок придает пространству глубины и изысканности, создавая атмосферу в стиле "Old Money", что прекрасно сочетается с барными тележками и коктейльными шейкерами как элементами декора. По словам экспертов, особенно популярными сейчас являются именно темные оттенки зеленого в интерьере.

Домашний бар Уоттс: смотрите видео

"Лесные" кухни сейчас переживают свой звездный час. Этот цвет, который мы прежде всего ассоциируем с природой, обладает способностью успокаивать и заново объединять нас с окружающей средой – он создает атмосферу покоя и позитива.

В 2025 году ожидайте сочетание дубовых шкафов и мясницких столов с темными оттенками вроде авокадо и больших нержавеющих приборов – все это формирует теплую, уютную, но в то же время современную атмосферу.

Многообразие оттенков зеленого, которые можно использовать в домашнем баре, – еще одно преимущество: темные цвета обеспечат эффект, как у Наоми, а классический оттенок шалфея подарит больше света и воздуха.