Супруги остановили свой выбор на шкафах в насыщенном розово-оранжевом цвете, который идеально сочетается с розово-коричневой мраморной плиткой и столешницами. Цвет гармонирует с холодильником и контрастирует с нежно-розовыми стенами – это богатое и гармоничное использование оттенка, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

Смотрите также В какие цвета декорировать кухню, гостиную, ванную и спальню в соответствии с фэн-шуем

Трендовый цвет кухонных шкафов Района и Евы

По данным Google, интерес к краске в цвете жевательной резинки вырос на 300%. Это свидетельствует, что шкафы Райана и Евы – не исключение, а новый тренд в оформлении кухонь.

Кухонные шкафы актеров: смотрите видео

Элли Довсинг-Рейнольдс, эксперт по интерьеру, объясняет: "Несмотря на прежние ассоциации, розовый больше не зарезервирован для детских комнат или устаревших ванных. Его красота – в универсальности и способности гармонировать со многими пространствами: от кухонь и ванных до спален и гостиных".

Тренд розовых оттенков особенно хорошо работает именно на кухне.

В светлых кухнях шкафы цвета лосося или сахарной ваты добавляют тепла и характера. А чтобы сделать интерьер более изысканным, сочетайте розовые шкафы с фурнитурой цвета золота или латуни – это создаст эффектный контраст.

К счастью, интегрировать тренд цвета, который выбрали Райан и Ева, можно различными способами – и не все требуют ремонта. Независимо от того, любите ли вы яркие решения, или предпочитаете сдержанные, создать розовую кухню проще, чем кажется.

Чтобы добавить этот оттенок в дом, совсем не обязательно перекрашивать все – достаточно внести яркий розовый акцент с помощью деталей, например, выключателей света или розеток. Главное – найти баланс и совместить розовый с другими цветами и фактурами, чтобы создать современный, веселый интерьер с характером.