Подружжя зупинило свій вибір на шафах у насиченому рожево-оранжевому кольорі, який ідеально поєднується з рожево-коричневою мармуровою плиткою та стільницями. Колір гармонує з холодильником і контрастує з ніжно-рожевими стінами – це багате й гармонійне використання відтінку, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Трендовий колір кухонних шаф Района та Єви

За даними Google, інтерес до фарби в кольорі жувальної гумки зріс на 300%. Це свідчить, що шафи Райана й Єви – не виняток, а новий тренд в оформленні кухонь.

Кухонні шафи акторів: дивіться відео

Еллі Довсінг-Рейнольдс, експертка з інтер'єру, пояснює: "Незважаючи на колишні асоціації, рожевий більше не зарезервований для дитячих кімнат або застарілих ванних. Його краса – в універсальності та здатності гармоніювати з багатьма просторами: від кухонь і ванних до спалень та віталень".

Тренд рожевих відтінків особливо добре працює саме на кухні.

У світлих кухнях шафи кольору лосося або цукрової вати додають тепла та характеру. А щоб зробити інтер'єр вишуканішим, поєднуйте рожеві шафи з фурнітурою кольору золота чи латуні – це створить ефектний контраст.

На щастя, інтегрувати тренд кольору, який обрали Райан і Єва, можна різними способами – і не всі вимагають ремонту. Незалежно від того, чи любите ви яскраві рішення, чи віддаєте перевагу стриманим, створити рожеву кухню простіше, ніж здається.

Щоб додати цей відтінок у дім, зовсім не обов'язково перефарбовувати все – достатньо внести яскравий рожевий акцент за допомогою деталей, наприклад, вимикачів світла чи розеток. Головне – знайти баланс і поєднати рожевий з іншими кольорами й фактурами, щоб створити сучасний, веселий інтер'єр із характером.