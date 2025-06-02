Эксперт по фэн-шуй Магилл Генри поделилась своими любимыми цветами, которые помогут настроить пространство на нужную энергию, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and gardens.

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Ванная

Поскольку в ванной ежедневно присутствует большое количество воды, элемент Воды здесь слишком выражен. Эксперт объясняет, что для того, чтобы не допустить "слива" энергии ци (а вместе с ней и благосостояния), очень важно добавить элемент Земли.

Желтые, земляные коричневые и песочные оттенки, красноватые тона и розовый – все это напоминает о земле и помогает удерживать энергию ци, заземляя пространство,

- говорит Магилл Генри.

Она советует избегать темных цветов и большинства оттенков синего, хотя они и популярны для ванных комнат. "Эти цвета добавляют еще больше водной энергии, что может вызвать чувство истощения", - объясняет специалист.

Гостиная

Гостиная выполняет много функций – от официального приема гостей до повседневного отдыха. Цвет стен служит фоном не только для декора, но и для жизни и важных моментов. Чтобы создать гостеприимную атмосферу, эксперт по фэн-шуй рекомендует зеленый и синий. Они способствуют идеям и росту благодаря энергии Дерева.

Спальня

Выберите для спальни цвета по фэн-шуй / Фото из открытых источников

Цвета для спальни – дело индивидуальное, и, по словам Магилл Генри, то, что хорошо работает для одного человека, может не подходить другому. Однако, если у вас проблемы со сном, цвет становится важным. В таком случае стоит обратиться к земным оттенкам – желтых, коричневых и песочных – чтобы создать уютное убежище.

Если вы хотите еще большей глубины и спокойствия, вам подойдут водные цвета. Среди них: глубокие баклажановые, индиговые и зеленые тона, которые создают в спальне ощущение глубины и умиротворения.

Кухня

Кухня обычно считается сердцем дома, и с точки зрения фэн-шуй она является источником жизненной силы через плиту, которая олицетворяет огненную энергию. Чтобы создать теплую, гостеприимную атмосферу, Магилл Генри советует использовать желтый. "Желтые - замечательные для сердца дома, они создают уютную атмосферу на кухне, особенно яркие оттенки, которые усиливают энергию Огня", - объясняет она. Также она советует добавить немного красного или оранжевого для еще большего эффекта.

Официальная столовая

Слово "официальность" связано с элементом Металла. Он направлен на гармонию и упорядоченность. Поэтому для столовой рекомендуются белые и пастельные цвета. Чисто-белый – это классика, а пастели добавляют мягкой элегантности и изысканного оттенка цвета.

Семейная комната

Веселье в фэн-шуй представлены всеми цветами радуги, поэтому для семейной игровой комнаты Магилл Генри советует смешивать цвета. "Попробуйте ярко окрашенную стену и несколько предметов контрастных цветов в комнате", - говорит она.

Кроме цвета, важно также выбрать правильное покрытие, подчеркивает. Это влияет не только на то, насколько краска моется, но и на то, как свет отражается от стен.

Глянцевая поверхность максимально отражает свет и приносит больше всего водной энергии. Она хорошо сочетается, например, с черными входными дверями. Полуматовая поверхность соответствует энергиям дерева, огня и металла – здесь именно цвет определяет доминирующий элемент.

Матовая поверхность наоборот – минимально отражает свет, воплощая земную энергию. Магилл Генри советует использовать ее в спальнях.