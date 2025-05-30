Если вы красите стены, стоит покрасить и потолок, ведь он тоже влияет на восприятие глубины комнаты. Если цель – сделать комнату "открытой", потолок следует красить с таким же глянцевым блеском, как и стены, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Как увеличить комнату с помощью краски

Если на стенах есть неровности или трещины, лучше использовать полуглянцевое или матовое покрытие. Оно тоже создаст иллюзию простора, но меньше будет подчеркивать дефекты, которые могут броситься в глаза гостям. В любом случае, стоит рассмотреть лучшие варианты красок для неровных поверхностей, чтобы скрыть недостатки и визуально увеличить комнату без лишних усилий.

Как и большинство вещей, эффект увеличения пространства от глянцевой краски объясняется наукой. Когда вы смотрите в зеркало, вы видите отражение естественного или искусственного света, которое мозг воспринимает как цвета. Это изображение не является источником света, но мозг заставляет глаза считать, что свет, который отражается под определенным углом, происходит именно от этой поверхности. Когда подобный эффект возникает на гладкой, блестящей поверхности (например, окрашенной стене), это называется зеркальным отражением.

Глянцевый блеск расширяет пространство / Фото Shutterstock

Этот же принцип объясняет, почему зеркала, блестящая плитка или глянцевая краска могут "сломать" свет и создать иллюзию большего пространства.

Главное условие – чтобы комната была хорошо освещена, как естественным, так и искусственным светом. Также следует использовать краску с максимально возможной степенью блеска, поскольку чем выше блеск – тем сильнее эффект.

Важно помнить, что глянец усиливает видимость трещин и царапин, поэтому лучше устранить все дефекты до начала покраски. Это, кстати, одна из самых распространенных ошибок при ремонте.