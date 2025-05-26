Сара обожает зеленый цвет за универсальность. Натуральные оттенки естественно сочетаются, смешиваются, контрастируют, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and gardens.

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Как известный дизайнер добавляет цвета в интерьер

Смотреть на дом как на целостную историю (а не на отдельные комнаты) – важно, хотя одно из незыблемых правил Сары – менять стиль от комнаты к комнате.

Даже если клиент немного боится цвета, Сара старается добавить разнообразия. Например, основные комнаты могут быть нейтральными, но туалетная комната – яркой, а гостиная - с глубокими, насыщенными оттенками. Или же цвета могут появляться в декоре, отделке или текстиле.

Сара любит использовать в дизайне интерьера природные оттенки / Фото Сара Шерман Сэмюэл

"Пространство может быть нейтральным, но одно большое цветное пятно на стене изменит всю атмосферу", – говорит Сара.

Однако найти правильный баланс – это большая часть задачи. "Я всегда смотрю, к чему клиент уже тянется в собственном стиле - в том, что он носит, чем себя окружает", – говорит художница. Далее – игра с оттенками. Хотя она и любит немного вариативности в каждом помещении, важно, чтобы весь дом был гармоничным – как разные разделы одной книги.

Для дизайнера главное – провести цветную нить сквозь весь интерьер: то ли через оттенки одного цвета, или через повторение одного и того же цвета в разных комнатах.

Главное – представить весь дом как одно полотно. Можно иметь яркие цвета в одной зоне, и они все равно будут работать с приглушенными оттенками в другой. Это как танец, как балансировка,

– говорит женщина.

Чтобы все получилось, Сара всегда работает с реальными образцами цветов и материалов – ей важно видеть всю палитру одновременно. И если речь идет о краске – только настоящие образцы.

Я люблю наносить образцы краски прямо на стену. Если я выбираю цвет для шкафов, например, беру большие куски пенокартона 2 на 4 фута и крашу их. Так можно пожить с этим цветом в пространстве и увидеть, как он меняется при дневном свете,

- объясняет эксперт.

Кроме зеленого, Сара известна своим творческим, слоистым использованием нейтральных тонов – она смешивает различные оттенки, фактуры и узоры для создания объема.