Якщо ви фарбуєте стіни, варто пофарбувати й стелю, адже вона теж впливає на сприйняття глибини кімнати. Якщо мета – зробити кімнату "відкритішою", стелю слід фарбувати з таким самим глянцевим блиском, як і стіни, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як збільшити кімнату за допомогою фарби

Якщо на стінах є нерівності або тріщини, краще використовувати напівглянцеве або матове покриття. Воно теж створить ілюзію простору, але менше підкреслюватиме дефекти, які можуть впасти в око гостям. У будь-якому разі, варто розглянути найкращі варіанти фарб для нерівних поверхонь, аби приховати недоліки і візуально збільшити кімнату без зайвих зусиль.

Як і більшість речей, ефект збільшення простору від глянцевої фарби пояснюється наукою. Коли ви дивитеся в дзеркало, ви бачите відображення природного чи штучного світла, яке мозок сприймає як кольори. Це зображення не є джерелом світла, але мозок змушує очі вважати, що світло, яке відбивається під певним кутом, походить саме від цієї поверхні. Коли подібний ефект виникає на гладкій, блискучій поверхні (наприклад, пофарбованій стіні), це називається дзеркальним відбиттям.

Глянцевий блиск розширює простір / Фото Shutterstock

Цей самий принцип пояснює, чому дзеркала, блискуча плитка чи глянцева фарба можуть "зламати" світло і створити ілюзію більшого простору.

Головна умова – щоб кімната була добре освітлена, як природним, так і штучним світлом. Також слід використовувати фарбу з максимально можливим ступенем блиску, оскільки чим вищий блиск – тим сильніший ефект.

Важливо пам'ятати, що глянець посилює видимість тріщин і подряпин, тому краще усунути всі дефекти до початку фарбування. Це, до речі, одна з найпоширеніших помилок при ремонті.