Як пофарбувати шафи з ДСП, передає 24 Канал із посиланням на The Spruce.

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Як оновити шафи з ДСП

Що вам знадобиться:

Шпатель

Шліфувальний блок або наждачний папір із дрібним зерном

Валик для шпону або дерев'яний брусок (за потреби)

Пензель

Малярний валик

Лоток для фарби

Деревна шпаклівка або замазка

Контактний клей (за потреби)

Безворсова ганчірка

Ґрунтівка

Фарба

Насадка для валика

З часом або при інтенсивному використанні пластиковий шпон на ДСП може подряпатися, відкрошитися або залишити стійкі плями. Волога також може пошкодити серцевину ДСП, спричиняючи її набрякання.

Виправлення відкришених і подряпаних ділянок: Заповніть ушкоджені місця деревною шпаклівкою або замазкою за допомогою шпателя. Вирівняйте ділянку так, щоб вона була на одному рівні з рештою поверхні, і залиште сохнути на ніч. Після висихання обережно відшліфуйте цю ділянку наждачним папером із дрібним зерном до повної гладкості.

Виправлення пошкодженого шпону: Обережно підніміть відірваний шпон і шпателем видаліть залишки старого клею. Нанесіть тонкий шар контактного клею як на поверхню ДСП, так і на внутрішній бік шпону. Використайте олівець або паличку, щоб не з’єднувати поверхні одразу — зачекайте близько 15 хвилин. Потім щільно притисніть шпон до основи, використовуючи валик або дерев'яний брусок.

Виправлення ушкоджень від вологи: Видаліть ушкоджену ділянку гострим лезом, заповніть порожнину шпаклівкою і зашліфуйте. Якщо пошкодження значне, замініть частину ДСП новою.

Шліфування поверхні

Обробіть всю поверхню меблів наждачним папером або шліфувальним блоком із дрібним зерном, щоб зняти старе покриття, лак або блиск. Мета – не зняти шпон, а лише злегка пошорстити поверхню для кращого зчеплення фарби. Уникайте надмірного шліфування країв, щоб не пошкодити верхній шар.

Підготовка ґрунтівки

Правильно підібрана ґрунтівка заощадить вам час, зменшивши кількість шарів фарби.

Використовуйте сіру ґрунтівку для темної фарби.

Використовуйте білу – для світлих тонів.

Для олійної фарби – використовуйте ґрунтівку на масляній або латексній основі.

Для водної фарби – водну ґрунтівку.

Нанесення ґрунтівки

Після шліфування нанесіть ґрунтівку на поверхню. Хоча можна використовувати валик, краще використовувати пензель для нанесення тонкого шару, щоб добре заповнити усі тріщинки. Дайте йому повністю висохнути (зазвичай 24 години), перш ніж фарбувати.

Легке шліфування ґрунтівки

Перш ніж фарбувати, злегка зашліфуйте ґрунтівку. Це забезпечить краще зчеплення та рівне покриття. Після шліфування видаліть пил безворсовою ганчіркою.

Потрібно відшліфувати грунтівку / Фото The Spruce

Нанесення фарби

Для фарбування меблів із ДСП краще використовувати валик – він забезпечить гладку поверхню без слідів пензля. Якщо вам подобається текстура від пензля – сміливо використовуйте його.

Залежно від типу фарби, одного шару може бути достатньо. Але найкращого результату зазвичай досягають при нанесенні 2 – 3 тонких, рівномірних шарів. Дайте кожному шару повністю висохнути перед нанесенням наступного. Легке шліфування між шарами покращує зчеплення.