Единственный цвет, в который не стоит красить кухню с дубовыми шкафами

Дубовые шкафы могут добавить тепла и глубины любой кухне при условии правильного подбора цвета краски. Дизайнеры сказали, какой оттенок ни в коем случае не следует сочетать с дубом.

Если неправильно подобрать цвет, естественная красота и текстура дерева исчезнут, а помещение, которое должно быть полно света, семейных встреч и вкусных блюд, начнет напоминать устаревшую и мрачную столовую, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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В какой цвет не стоит красить дубовую кухню

Если вы планируете красить стены вокруг дубовых шкафов, вы не одни. Дубовые шкафы являются классическим выбором для кухни, в частности из-за своей долговечности. Их оттенок может меняться в зависимости от морилки или финишного покрытия, но большинство из них имеют оранжевые или медовые подтоны. Такой цвет добавляет кухне солнечного сияния, делая ее светлой и уютной.

Но это может измениться, если вы выберете краску холодного зеленого оттенка. Ответ кроется в теории цвета - многовековой науке о том, как мы воспринимаем оттенки. Она определяет, какие цвета гармонично сочетаются, а какие создают резкий контраст. Согласно теории цвета, холодные зеленые оттенки (например, мятный или морской волны) резко контрастируют с теплыми желтыми и оранжевыми оттенками, создавая не всегда приятный эффект. То же касается и других холодных оттенков, таких как серый, фиолетовый или синий. Визуально это может сделать дубовые шкафы менее естественными и похожими на искусственный материал, поскольку их натуральные черты станут менее выразительными.

Холодные оттенки зеленого / Фото из открытых источников

Однако стоит помнить, что не все зеленые оттенки являются холодными. Землисто-зеленый с теплыми бежевыми нотками может прекрасно подчеркнуть дубовые шкафы и их натуральную текстуру. Так же глубокий теплый темно-синий может стать идеальным компаньоном для дубового дерева.