Якщо неправильно підібрати колір, природна краса та текстура дерева зникнуть, а приміщення, яке має бути сповнене світла, сімейних зустрічей та смачних страв, почне нагадувати застарілу та похмуру їдальню, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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У який колір не варто фарбувати дубову кухню

Якщо ви плануєте фарбувати стіни навколо дубових шаф, ви не самі. Дубові шафи є класичним вибором для кухні, зокрема через свою довговічність. Їхній відтінок може змінюватися залежно від морилки чи фінішного покриття, але більшість з них мають помаранчеві або медові підтони. Такий колір додає кухні сонячного сяйва, роблячи її світлою та затишною.

Але це може змінитися, якщо ви оберете фарбу холодного зеленого відтінку. Чому? Відповідь криється в теорії кольору — багатовіковій науці про те, як ми сприймаємо відтінки. Вона визначає, які кольори гармонійно поєднуються, а які створюють різкий контраст. Згідно з теорією кольору, холодні зелені відтінки (наприклад, м’ятний або морської хвилі) різко контрастують із теплими жовтими та помаранчевими відтінками, створюючи не завжди приємний ефект. Те саме стосується й інших холодних відтінків, таких як сірий, фіолетовий або синій. Візуально це може зробити дубові шафи менш природними та схожими на штучний матеріал, оскільки їхні натуральні риси стануть менш виразними.

Холодні відтінки зеленого / Фото з відкритих джерел

Однак варто пам'ятати, що не всі зелені відтінки є холодними. Землисто-зелений із теплими бежевими нотками може чудово підкреслити дубові шафи та їхню натуральну текстуру. Так само глибокий теплий темно-синій може стати ідеальним компаньйоном для дубового дерева.