Гармония между цветами стен и пола - ключ к созданию сбалансированного и уютного интерьера. Удачно подобранная палитра помогает подчеркнуть фактуру покрытия, визуально выравнивает пространство и задает настроение комнаты.

Дизайнеры рассказали, как сочетать цвета стен с полом так, чтобы все имело гармоничный вид, передает 24 Канал со ссылкой на The Better Homes and gardens.

Как выбрать цвет стен в зависимости от типа пола?

Паркет и деревянный пол

Деревянный пол добавляет естественного тепла и фактуры интерьеру. Выбор правильного цвета краски поможет еще лучше раскрыть красоту древесины – от светлого дуба до темного ореха.

Чтобы достичь баланса между оттенками древесины и цветом стен, важно правильно сочетать тональность. Светлые породы, как дуб или клен, хорошо сочетаются с теплыми, природными цветом краски – например, оливковым зеленым. Он помогает "заземлить" пространство. Дизайнеры советуют избегать слишком холодных цветов, чтобы комната не казалась однообразной.

Темная древесина, как орех или венге, наоборот, требует контраста – лучше использовать светлые, прохладные оттенки, как бледно-розовый или светло-бежевый, чтобы уравновесить глубину древесины.

Для среднетонированной древесины дизайнеры советуют обратиться к классическим нейтральным палитрам – кремового, оливкового или серо-бежевого. Такой подход создает успокаивающую, вечно актуальную атмосферу.

Чтобы не допустить "вымытого" вида при сочетании выбеленного дуба со светлыми стенами, лучше выбрать более теплые нейтральные цвета. Например, теплый беж или песочный тон добавят глубины.

Ковровое покрытие

Ковер – это сочетание цвета и текстуры, которые вместе формируют атмосферу комнаты. Выбирая краску, стоит учитывать не только цвет ворса, но и его оттенки.

Сизалевое покрытие имеет естественную, текстурную поверхность и теплый песочный цвет. Чтобы подчеркнуть его органическую эстетику, лучше сочетать с прохладными оттенками: мягким голубым, глубоким зеленым. Такой контраст между теплым ворсом и холодными стенами выглядит современно и уютно.

Хотя серый цвет считается универсальным, он имеет скрытые подтона: голубые, зеленоватые, бежевые или даже фиолетовые. Чтобы достичь гармонии, нужно подобрать краску с соответствующим подтоном. Например, голубовато-серый ковер хорошо сочетается с мягким голубым или приглушенным морским зеленым.

Беж – классика, подходящая ко многим интерьерам. Но здесь также следует учитывать оттенок – теплый или холодный. К теплому бежу подходят теплые краски, к холодному – прохладные. Один из самых удачных вариантов – мягкий шалфейно-зеленый. Он добавляет естественности и утонченности. Чтобы избежать монотонности, не стоит подбирать цвет стен идентичный ковру – лучше играть на контрасте оттенков.

Бетонный или полимерный пол

Бетон – идеальная основа для современного стиля. Его цвет может быть как холодным, так и теплым. Общее правило: холодный бетон подходит к холодным стенам, теплый – к теплым. Но чтобы сбалансировать "индустриальность", хорошо работают цвета с коричневым подтоном – они придают изысканности. Чисто белый цвет может казаться слишком стерильно, поэтому лучше использовать теплые или сложные нейтральные оттенки.

Плитка

Плитка – один из самых разнообразных видов напольного покрытия. От классической белой до яркой марокканской – каждая требует своего подхода к покраске стен.

Черно-белая плитка добавляет динамики и контраста. Чтобы сохранить баланс, лучше сочетать ее с мягкими, успокаивающими цветами – пудрово-голубым, сливочно-желтым или приглушенно-розовым. Можно использовать глубокие цвета вроде темно-зеленого или насыщенного баклажанного.

Цветная или узорчатая плитка сама по себе создает акцент, поэтому стены должны или поддерживать ее палитру, или оставаться нейтральными. Мягкие пастельные, серые или меловые тона позволяют плитке "говорить первой". А если хотите более яркого эффекта – повторите один из цветов узора на стенах.

Какой цвет стен подойдет к терракотовой плитке / Фото из открытых источников

Терракотовая плитка – теплая, естественная и универсальная. Ее легко совместить с теплыми оттенками для гармоничного эффекта или с прохладными – например, голубыми – для контраста. Такой микс хорошо работает в деревенском, средиземноморском или даже современном интерьере.

Терраццо - взрыв цветов и текстур. Чтобы не перегрузить пространство, дизайнеры советуют выделить самый нейтральный цвет в узоре плитки и вынести его на стены. Если основа темная – лучше выбрать светлый цвет для стен. Важно соблюдать баланс, чтобы интерьер не стал хаотичным.