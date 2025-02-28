Плитка, ламинат или паркет: какое напольное покрытие лучше для кухни

Кухня – это одно из важнейших мест в любом доме или квартире, а напольное покрытие играет не только эстетическую, но и практическую роль. Выбор материала должен учитывать влажность, частоту уборки, стойкость к механическим повреждениям и удобство в уходе.

Рассмотрим три самых популярных варианта: плитку, ламинат и паркет. О плюсах и минусах каждого из них рассказывает 24 Канал.

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Плитка

Чаще всего на кухне кладут плитку и это не просто так. Именно плитка является наиболее практичным полом на кухне. Наибольшим ее преимуществом является влагостойкость, что очень важно для кухни – плитка не впитывает влагу и не деформируется от нее. Также за плиткой легко ухаживать, ведь она не впитывает грязь.

Плитка крепкая и долговечная, она не боится ударов и царапин. Еще один ее плюс – огнестойкость. Плитка не горит и не повреждается под воздействием высокой температуры.

Единственным минусом плитки может стать то, что она холодна на ощупь и ходить босыми ногами по ней может быть неприятно. Однако это очень просто исправить – под плитку можно добавить обогрев.

Ламинат

Ламинат часто выбирают как более бюджетный вариант, ведь он дешевле, чем дерево или высококачественная плитка. Широкий выбор дизайна позволяет выбрать тот вариант, какой больше всего хочется – имитация дерева, камня или другой текстуры. Кроме того, он теплый и приятный на ощупь.

Однако ламинат не стоит стелить на кухне. Его самым большим минусом является низкая влагостойкость – этот материал может разбухать от контакта с водой. На кухне часто случаются разные казусные ситуации, а если вода будет периодически проливаться на пол, это рано или поздно испортит его.



Интерьер кухни / Фото Pinterest

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Паркет

Паркет – это стильное и натуральное напольное покрытие. В гостиной паркет способен придать изяществу и уюту. Однако его не следует выбирать для кухни. Паркет и его укладка достаточно дорогие, такую роскошь лучше выбирать для гостиной. На кухне это напольное покрытие будет уязвимо к влаге, а кроме того, оно нуждается в специальном уходе.



Стильная кухня / Фото

Лучший выбор полов для кухни зависит от ваших потребностей. Но если в приоритете есть практичность и долговечность, то стоит выбрать плитку.