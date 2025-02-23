Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Подробнее о них рассказывает 24 Канал.

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Глянцевая плитка: за и против

Блестящая поверхность глянцевой плитки добавляет интерьеру изысканности и роскоши. Она идеально подходит для маленькой кухни, ведь отражает свет из-за чего пространство визуально кажется больше и светлее.

Глянцевую плитку легко мыть, поскольку гладкая поверхность не впитывает в себя грязь. Легкость в уходе очень важна на кухне, ведь здесь всегда существуют риски пролить какую-то пищу.

Относительно стиля, то глянцевый пол подходит практически для всех интерьеров – минималистического, классического, современного и тому подобное. Основным ее преимуществом является способность добавлять элегантности.

Однако у глянцевой плитки есть и минусы.

Она скользкая . На кухне это не очень практично и может быть даже опасно. Если пролить воду, то есть риск поскользнуться.

. На кухне это не очень практично и может быть даже опасно. Если пролить воду, то есть риск поскользнуться. Заметные разводы. Вода, жир, следы ног – это все очень заметно на глянцевой плитке. Нужно быть готовым к тому, что ее придется часто мыть и тщательно вытирать от разводов.



Глянцевый пол на кухне / Фото Pinterest

Преимущества и недостатки матовой плитки

Матовый вариант плитки будет более сдержанным и естественным. Его часто используют в интерьерах в скандинавском или лофт стилях. Кроме того, матовая плитка более практична в уходе – на ней не так заметны пятна, разводы и следы от воды.

Также она безопаснее, поскольку менее скользкая. В домах с детьми или пожилыми людьми это очень важно.

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Среди недостатков матовой плитки является то, что ее бывает сложнее чистить. Дело в том, что матовая поверхность – пористая, а потому в ней накапливается грязь. Кроме того, если кухня плохо освещена и в нее вообще не попадает солнечный свет, то матовая плитка может сделать ее еще более тусклой.



Матовая плитка на кухне / Фото Pinterest

Если вы хотите добавить акцента благодаря полу и создать насыщенный интерьер, то лучший вариант – глянцевая плитка. Однако надо быть готовым к частой уборке. В то же время матовая плитка подойдет для тех, кто хочет создать спокойное и уютное пространство.