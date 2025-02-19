Поэтому важно разобраться, можно ли устанавливать стиральную машину на кухне и если да, то какие в этом преимущества. Об этом читайте далее в материале 24 Канала.

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Можно ли ставить стиральную машину на кухне

Конечно, лучшим решением является установка стиральной машины в специально отведенном помещении. Однако такая возможность есть далеко не во всех домах, а тем более в квартирах.

В небольших квартирах эту технику часто устанавливают в ванных комнатах. Однако, как отмечают в "Sante+ Magazine", так делать не рекомендуется.

Вся причина заключается в высокой влажности в этом помещении. Она способствует размножению в барабане машины грибковых бактерий, а также может повредить саму стиральную машину. Из-за влаги деликатные части устройства могут покрываться коррозией, что значительно уменьшает срок ее службы.

И вот, что интересно, что лучшим местом для стиральной машины считается именно кухня. Там значительно ниже влажность, а само помещение хорошо проветривается.

Благодаря правильной планировке и дизайну стиральные машины можно легко интегрировать в кухню. Они могут быть интегрированы и установлены в нестандартных шкафах или под столешницей, сочетаясь с кухонными гарнитурами.

Можно использовать встроенные шкафы или раздвижные двери, чтобы скрыть стиральную машину и сохранить эстетику кухни.

Это отличное решение для тех, кто предпочитает, скрыть эту технику.

Одним из главных преимуществ наличия встроенной стиральной машины на кухне – эффективный рабочий процесс, который это создает.

Вы можете легко перейти от приготовления пищи к стирке без необходимости переходить между разными комнатами. Это не только экономит время, но и уменьшает хлопоты о переносе тяжелых корзин для белья вверх и вниз по лестнице или через узкие коридоры.



Лучшим местом для стиральной машины считается кухня / Фото Unsplash

Интересно! Большинство жителей Британии вставляют стиральную машину на кухне. Если ее нет на кухне, это обычно потому, что у них есть отдельное подсобное помещение.

Плюсы: Наявление стиральной машины на кухне позволяет легко выполнять несколько задач одновременно. Вы можете следить за стиркой во время приготовления пищи или выполнения других задач.

Минусы: Они могут быть достаточно шумными, что может мешать вам, когда вы готовите или разговариваете. Они также могут создавать неприятные запахи, если их не очищать должным образом.

К слову, антивибрационные подставки могут помочь уменьшить шум.