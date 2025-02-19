Тому важливо розібратися, чи можна встановлювати пральну машину на кухні і якщо так, то які в цьому переваги. Про це читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

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Чи можна ставити пральну машину на кухні

Звісно, найкращим рішенням є встановлення пральної машини у спеціально відведеному приміщенні. Однак така можливість є далеко не у всіх будинках, а тим більше у квартирах.

В невеликих квартирах цю техніку часто встановлюють у ванних кімнатах. Проте, як зазначають в "Sante+ Magazine", так робити не рекомендується.

Вся причина полягає у високій вологості в цьому приміщенні. Вона сприяє розмноженню в барабані машини грибкових бактерій, а також може пошкодити саму пральну машину. Через вологу делікатні частини пристрою можуть покриватися корозією, що значно зменшує термін її служби.

І ось, що цікаво, що найкращим місцем для пральної машини вважається саме кухня. Там значно нижча вологість, а саме приміщення добре провітрюється.

Завдяки правильному плануванню та дизайну пральні машини можна легко інтегрувати в кухню. Вони можуть бути інтегровані та встановлені в нестандартних шафах або під стільницею, поєднуючись із кухонними гарнітурами.

Можна використовувати вбудовані шафи або розсувні двері, щоб приховати пральну машину та зберегти естетику кухні.

Це відмінне рішення для тих, хто вважає за краще, приховати цю техніку.

Однією з головних переваг наявності вбудованої пральної машини на кухні – ефективний робочий процес, який це створює.

Ви можете легко перейти від приготування їжі до прання без необхідності переходити між різними кімнатами. Це не тільки економить час, але й зменшує клопоти про перенесення важких кошиків для білизни вгору та вниз по сходах або через вузькі коридори.



Найкращим місцем для пральної машини вважається кухня / Фото Unsplash

Цікаво! Більшість жителів Британії вставляють пральну машину на кухні. Якщо її немає на кухні, це зазвичай тому, що у них є окреме підсобне приміщення.

Плюси: Наявність пральної машини на кухні дозволяє легко виконувати кілька завдань одночасно. Ви можете стежити за пранням під час приготування їжі або виконання інших завдань.

Мінуси: Вони можуть бути досить шумними, що може заважати вам, коли ви готуєте чи розмовляєте. Вони також можуть створювати неприємні запахи, якщо їх не очищати належним чином.

До слова, антивібраційні підставки можуть допомогти зменшити шум.