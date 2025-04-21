Цирк или шик: сеть возмутил тренд на полосатые ванны – что говорят эксперты
- Ванные комнаты в полоску снова становятся модными, но вызывают противоречивые реакции.
- Дизайнеры объяснили, как создать полосатую ванную, чтобы потом об этом не жалеть.
В моду снова возвращаются ванные комнаты в полоску. Эта ностальгическая тенденция быстро распространяется в мире интерьеров и вызывает противоречивые реакции.
Полоски имеют корни в винтажных интерьерах. Они, так же, как и клетка, цветочные принты и другие более экспрессивные узоры постепенно вытесняют минимализм, доминировавший в 2010-х и в начале 2020-х, передает 24 Канал со ссылкой на Home Beautiful.
Смотрите также Больше никакого беспорядка: 4 ошибки при хранении вещей в ванной комнате, которых вы должны избегать
Стоит ли делать полосатую ванную комнату
Некоторые пользователи сети называют новый тренд на полоску для ванны смелым выбором, а другие считают этот узор слишком "цирковым" для ванной комнаты.
Дизайнер Рене Ричмонд предупреждает, что полосатые ванны могут быстро устареть, если слишком полагаться на смелые, модные решения.
Однако эксперт говорит, что с продуманным подходом, например, избранием вневременной палитры цветов, они могут оставаться стильными и актуальными.
В небольших ванных комнатах полосы помогут сделать пространство визуально больше, но важно правильно выбрать направление полос в соответствии с пропорциями комнаты.
Для небольшой ванной вертикальные полосы создают иллюзию высокого потолка, тогда как горизонтальные – делают пространство шире.
Ванная в полоску в 2025 году / Фото Home Beautiful
Перед созданием полосатой ванной комнаты следует:
- учесть масштаб помещения;
- подобрать палитру цветов;
- выбрать направление полос в соответствии с формой комнаты;
- не забыть о затирке между плитками.
"Если хотите графический, выразительный вид - используйте контрастную затирку. Для более сдержанного, однородного вида – подбирайте затирку в тон к плитке", – советует Рене.