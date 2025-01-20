Камала Харрис может планировать переезд: каким будет ее новое жилье

20 января Камала Харрис прекращает быть вице-президентом США. Ожидается, что политик после завершения каденции планирует поселиться на Манхэттене.

Мужа Камалы Харрис Дага Эмхоффа видели во время экскурсии по роскошной квартире за 20 000 долларов в месяц в Верхнем Вест-Сайде в Нью-Йорке. Это вызвало предположение, что супруги планируют переезд, передает 24 Канал со ссылкой на Realtor.com.

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Где может поселиться Камала Харрис

Находясь на посту вице-президента президента Джо Байдена, Харрис и ее муж проживали без арендной платы в собственности на территории военно-морской обсерватории США, которая долгое время использовалась как официальная резиденция вице-президента и их семей. Прежде чем переехать в помещение, Харрис наняла дизайнера Шейлу Бриджес, чтобы она изменила его интерьеры, добавив несколько смелых штрихов, в частности ярко-розовые обои в библиотеке.

Пока проводились эти обновления, Харрис и Эмхофф использовали официальный пансионат президента, известный как Блэр Хаус, как свою домашнюю базу в Вашингтоне.

Пара фактически не владеет собственностью в городе после того, как продала квартиру в 2021 году.

Единственная недвижимость, которой владеют супруги, – это большой дом в Брентвуде. Его Эмхофф приобрел за 2,7 миллиона долларов в 2012 году, прежде чем они с Харрис поженились в 2014 году.

Сначала было предположение, что пара может переехать на Западное побережье после инаугурации Трампа. Впрочем, теперь ходят слухи, что Харрис и ее муж хотят получить резиденцию на Восточном побережье, хотя и временную.

Так, Эмхоффа видели во время экскурсии по квартире с тремя спальнями за 20 000 долларов в месяц в чрезвычайно роскошном кондоминиуме Park Loggia незадолго до церемонии инаугурации.

Справка: Кондоминиум – это система, в которой каждый этаж и квартира многоэтажного дома принадлежат отдельному владельцу.

Сейчас в роскошном здании можно арендовать несколько квартир, в частности жилье с тремя спальнями и 2,5 ванными комнатами, которое стоит 18 500 долларов в месяц. Однако другие помещения в здании ранее сдавались в аренду за 25 000 долларов в месяц, а одну квартиру на 26-м этаже было сдано в аренду за 19 950 долларов в месяц еще в 2022 году.

Куда может переехать Харрис / Фото Realtor.com

Дополнительные преимущества включают просторную общую зону на крыше с видом на Центральный парк, фитнес-центр и студию йоги, игровую комнату, конференц-зал, частную столовую и симулятор игры в гольф.

Вполне возможно, что супруги будут склонны к тому, чтобы получить собственность на восточном побережье после того, как территория вокруг их резиденции в Брентвуде понесла большие убытки во время лесных пожаров в Калифорнии.