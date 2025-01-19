Не секрет, что серо-мармуровые плитки в ванной комнате – это идеальное сочетание. Холодный нейтральный оттенок создает красивый и функциональный фон, придавая помещению роскошный вид. В ванной комнате Селены Гомез этот динамичный дуэт получает новую, очень стильную трактовку, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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В чем особенность ванны Селены Гомес

Певица и актриса поделилась в Instagram фото на фоне ванной в серо-белом мраморе. Плитки в стиле метро прекрасно контрастируют с бежевыми стенами, украшенными изящным карнизом, и блестят под светом традиционного подвесного светильника.

Мраморные ванные комнаты – это классический и вневременной способ добавить роскошь в дом. Интерьерный дизайнер Соледад Альзага отмечает, что мрамор является вневременным, он гармонично сочетается с различными стилями интерьеров.

Ванная Селены Гомес: смотрите видео

Идея традиционной ванной с мрамором идеально сочетается с дополнительным декором певицы. Ванная Селены Гомез имеет классический вид благодаря использованию карнизов и подвесного светильника-фонаря, подходящих к мраморной плитке метро.

Есть несколько вариантов использования мрамора в ванной, таких как мраморные плитки на пол, плитки для стен и тому подобное. Однако эксперты отдают предпочтение стилю больших плиток метро, который выбрала Селена. Они делают пространство менее визуально перегруженным и при этом придают ему элегантный вид.

Кроме того, плитки метро можно укладывать в различных вариантах, что позволяет варьировать дизайн, сохраняя при этом классический стиль.