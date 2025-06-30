Дом за миллионы долларов: Камалия показала свой роскошный особняк и рассказала о его дизайне

Украинская певица Камалия провела экскурсию по своему особняку. Она показала изнутри свой роскошный особняк и рассказала о его дизайне.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на проект "По домам".

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Дизайн и цена имения певицы Камалии

По словам артистки, дом был приобретен в 2009 году. Она рассказала, что это была только "коробка", поэтому весь ремонт они с бывшим мужем бизнесменом Мохаммадом Захуром делали самостоятельно.

За дизайн отвечала сама певица. Заметно, что дом сделан в золотистых цветах, также там размещено немало фото, что создает уютную атмосферу.

Дизайн имения певицы Камалии / Скриншоты из видео

Дизайн полностью делала я. И пол, и люстры – везла все из Дубаи. Мы его купили, но без внутреннего ремонта. Это мой дизайн, это все полностью я прорисовывала. Ездила покупать все в Дубаи, Италии. В 2009 году купили этот дом и начали ремонт,

– поделилась певица.

Камалия предполагает, что сейчас цена имения составляла бы 15 миллионов долларов.

"На сегодня цену не знаю, но примерно 15 миллионов долларов. Цену за коммунальные услуги не знаю, не я оплачиваю", – откровенно поделилась артистка.

На территории работает охрана, а также работает два человека, которые занимаются уборкой дома.

Самые любимые комнаты исполнительницы – это кабинет и столовая. Конечно, к любимым местам в поместье певица назвала и студию, куда еще до полномасштабной войны приезжали саундпродюсеры из Европы и Америки.