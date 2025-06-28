Словно в королевском дворце: гостиная певицы Камалии поражает роскошью

Певица Камалия живет в имении за 15 миллионов долларов. Особняк она приобрела еще в 2009 году без внутреннего ремонта. Дизайн дома она полностью спроектировала сама под влиянием культуры Пакистана и ОАЭ.

В комнатах поместья много золотых и роскошных деталей, привезенных из-за границы. Не исключение и гостевая, расположенная на втором этаже, передает 24 Канал со ссылкой на "По хатам".

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Невероятная гостиная Камалии

Интерьер гостевой комнаты Камалии поражает театральностью и ощущением царского стиля. Пространство оформлено в духе неоклассики с явными барочными влияниями – золотые молдинги, фигурная лепнина на потолке, тяжелые драпировки на окнах и классическая мебель с резными элементами создают атмосферу роскоши и достатка.

Какая на вид гостевая / Скриншоты

Стены покрыты светлыми обоями с деликатным узором, удачно контрастируют с массивными декоративными рамами картин и позолоченными карнизами. Мебель выполнена в стиле Людовика XVI с высокими спинками, обитые тканью с глянцем, а столы и витрина с позолотой дополняют общую эстетику. В центре комнаты – стеклянный журнальный стол с фигурным основанием, что визуально облегчает пространство и добавляет прозрачности.

Отдельное внимание привлекают многочисленные картины – сцены с женскими образами в исторических костюмах, пейзажи и идиллические арки на фоне зелени. Они не просто украшают стены, а задают художественный тон комнате, придавая ей оттенок старинной галереи. Подсветка от хрустальной люстры с золотым убранством дополняет ансамбль мягким теплым светом, играя на глянцевых поверхностях и зеркалах.

Восточный мотив

Гостевая комната плавно перетекает в кальянную, которая является сочетанием эстетики арабского дворца, французского салона XVIII века и украинского воображения о "царской роскоши".

Кальянная для гостей / Скриншоты

Пространство буквально пропитано декоративностью и демонстративным богатством. Центральным элементом являются массивные, мягкие кресла и отоманка, обитые глубоким фиолетовым бархатом с бордовыми и золотыми орнаментами, напоминающие восточные ковры. Спинки кресел украшены декоративными бантами из блестящей ткани, что придает помещению почти театральный эффект, как в тронном зале или салоне для знати.

Стены покрыты обоями с тяжелым, рельефным узором в золотисто-черных тонах. Узор повторяется и на карнизах, и на деревянных отделках. Декоративные колонны окрашены в ярко-золотой цвет, они визуально отделяют зоны помещения и поддерживают общую помпезную атмосферу. Легкие занавески, украшены подвесками из бусин, создают эффект приватности и игры света, добавляя воздушности этому великолепию.

Окна оформлены тюлем и тяжелыми шторами цвета оливы и бронзы, через которые пробивается мягкий дневной свет. Камин в стиле барокко украшен резьбой и декоративным панно с рельефом лошадей, что усиливает впечатление динамики и силы среди общей торжественной застылости. Потолок – с лепниной, украшенной позолотой, а в центре висит хрустальная люстра, которая не просто освещает пространство, а превращает его в своеобразную сцену.