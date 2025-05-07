Ким Кардашян дополнила гостиную изысканным диваном: эксперты говорят, что это новый тренд 2025 года

Модная форма дивана Ким Кардашьян дополнила ее гостиную открытой планировки. Эксперты отмечают, что форма дивана, который выбрала Кардашьян, – это новый тренд 2025 года

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Модная форма дивана Ким Кардашян дополнила ее гостиную

Ким Кардашян опубликовала в своем инстаграме сообщение, где ее семья разместилась на удобном диване. Изогнутая спинка дивана создает отдельные зоны в большой комнате открытой планировки, разграничивая гостиную от кухни и столовой.

По словам экспертов, изогнутая форма дивана является огромным трендом дизайна интерьера 2025 года.

Диваны с выразительными скульптурными силуэтами будут большим трендом 2025 года – изогнутые диваны, рифленые диваны и "круассаны" станут популярными благодаря своей способности мгновенно добавить любопытства и характера гостиной,

– указывает эксперт по дизайну Шелли Кокрейн.

Такой тип диванов является очень универсальным. Эксперты говорят, что скульптурные диваны подходят для большинства гостиных, как современных, так и традиционных.

В общем, изогнутая мебель – один из самых простых способов добавить визуальной интересности и стиля любой комнате. Независимо от того, используете ли вы их для того, чтобы разделить пространство открытой планировки, или чтобы очертить уютный уголок, они станут отличным выбором.

К слову, сестра знаменитости – Кортни Кардашян дополнила гостиную в своем доме "облакоподобным" креслом. По словам дизайнеров интерьера, такое сиденье, которое она выбрала, идеально соответствует современным трендам.