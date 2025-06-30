Идеальные для жаркого лета: 4 комнатных растения, благодаря которым дышится легче

Комнатные растения – не только декор. Некоторые из них очищают воздух, поглощают аллергены и даже помогают регулировать влажность в помещении. Некоторые отпугивают насекомых и делают атмосферу более приятной.

Если хотите дышать легче летом и одновременно обновить пространство, обратите внимание на эти 4 растения – они лучше всего подходят именно для жарких летних месяцев, передает 24 Канал со ссылкой на Cnet.

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Лучшие комнатные растения для очистки воздуха

Потос (Epipremnum aureum) – "мраморная королева" или "дьявольский плющ" / Фото Pexels

Этот вид растения не только очищает воздух от формальдегида, бензола и толуола, но и чрезвычайно выносливый – идеален для начинающих садоводов. Его нужно поливать только раз в 7 – 10 дней.

Обратите внимание! Потос – ядовит для домашних любимцев при употреблении.

Спатифиллум (Spathiphyllum), или "мирная лилия" / Фото Pexels

Название связано с белыми цветами, напоминающими флаг капитуляции. Это растение удаляет из воздуха формальдегид, бензол и угарный газ. Мирные лилии могут вырастать до 40 сантиметров, не нуждаются в прямом солнечном свете, но требуют регулярного полива.

Английский плющ (Hedera helix) / Фото Pexels

Английский плющ эффективно поглощает формальдегид (часто присутствует в бытовой химии) и уменьшает количество фекальных частиц в воздухе. Ядовитый для животных.

Гербера Джеймсона (Gerbera jamesonii) | Фото Pexels

Этот яркий цветок очищает воздух от трихлорэтилена и бензола – веществ, содержащихся в моющих средствах и растворителях. Гербера требует много солнца и регулярного полива, но является довольно простой в уходе.

Какое растение лучше поставить в спальне?

Сансевиерия (змеиное растение) – идеальный выбор, потому что выделяет кислород ночью, что помогает лучше спать.

Какие растения подходят новичкам?

Суккуленты – идеальны для начинающих. Они выносливые, редко нуждаются в поливе, и доступны во многих вариантах дизайна.