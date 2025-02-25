Королева Британии воплотила популярный тренд в дизайне интерьера

Королевская семья следует одному из распространенных трендов в дизайне 2024 года. Речь идет о "богатстве на полке".

Эта тенденция призывает создавать полки с книгами, а также с фотографиями и предметами декора. Королевская чета начала ей подражать еще того, как она приобрела популярность, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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В чем особенность пространства монархов

Так, еще в 2020 году королева Камилла показала интерьер Кларенс-Хаус, официальной лондонской резиденции монарха.

Комната, которая, вероятно, является домашним офисом, демонстрирует полки с книгами, произведениями искусства, вазами и рамками для фото – все эти элементы создают эффект "курованого беспорядка", наполняя комнату индивидуальностью, одновременно не перегружая ее.

Кремовый книжный шкаф как будто вмонтирован в этот угол. Очевидно, что он изготовлен на заказ.

Как выглядит домашний офис короля и королевы Великобритании: смотрите фото

Идеальное решение для хранения любимых книг может действительно превратить любое пространство в литературный рай.

Когда речь идет об организации книжной коллекции, шкафы являются классическим выбором, который не только обеспечивает функциональность, но и может быть стилизован с помощью личных сувениров и аксессуаров в любой комнате. Книжные шкафы доступны в различных стилях, размерах и отделках. Независимо от того, предпочитаете ли вы стильный современный вид, деревенский шарм или более традиционное ощущение, непременно есть книжный шкаф, который будет соответствовать вашему вкусу.