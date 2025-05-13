Шикарно и абсолютно вневременно: как Кортни Кардашян обустроила прихожую

Домовладельцы всегда стараются придать красивый эстетический вид прихожей. Монохромный вход в дом Кортни Кардашян минималистичный, но в то же время шикарный.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Прихожая Кортни Кардашян

Черно-белый – довольно популярная палитра от кухни до ванной комнаты. Однако еще одним местом в доме, где можно его увидеть, – это прихожая.

Прихожая Кортни Кардашян минималистичная, но одновременно шикарная, что показывает нам, что это сочетание является лучшим дизайнерским выбором для любого дома.

В этом пространстве белые стены контрастируют с фотографиями и произведениями искусства в черных рамках, а также черной фурнитурой на дверях.

Хотя остальное пространство однородно белое, включая бра на стене, черные акценты делают зону визуально интересной, а также шикарной.

Дизайнеры говорят, что черно-белые прихожие – это идеальное сочетание авантюрного и изысканного, что создает идеальное первое впечатление в доме.

Если вы хотите сделать смелое заявление с помощью своего входа в дом и предпочитаете темные цветовые гаммы, черно-белый – отличный вариант,

– объясняет Кэти Куо, основательница и дизайнер Kathy Kuo Home.

Дизайнер Нина Лихтенштейн отмечает, что такая палитра легко сочетается с широким спектром стилей дизайна.