Звезда "Друзей" разместила в доме диван, который является воплощением вневременного дизайна: как он выглядит

Выбор цвета дивана – важное решение, которое может существенно повлиять на общую эстетику вашей гостиной. Вы можете выбрать яркий, смелый оттенок или выбрать другой подход с мягкой, нейтральной палитрой.

Кортни Кокс, актриса культового сериала "Друзья", отдала предпочтение последнему варианту. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Диван в гостиной Кортни Кокс

Актриса опубликовала фотографию на странице в инстаграме, где она в своей гостиной.

На фото звезда телесериала "Друзья" наслаждается моментом отдыха со своими собаками на сером диване, что является изящной основой для остального ее жилого пространства. Светлый диван далеко не монотонный и не скучный, поскольку он гармонирует с ее большими картинами в рамах и создает контраст с вазой с цветами и скульптурами, расположенными позади него.

Эксперты отмечают, что одним из ключевых преимуществ мебели для гостиной нейтральных цветов является ее универсальность.

Эксперты по дизайну подчеркивают, что включение серого, кремового или белого дивана в гостиную может значительно улучшить восприятие пространства в небольших помещениях, визуально увеличив его.

"Светлые цвета имеют свойственную способность делать комнату более открытой и воздушной. Эти приглушенные тона создают ощущение покоя и умиротворения, одновременно позволяя комнате чувствовать уют", – объясняет Даниэль Мэтьюз, совладелица Reborn Renovations.