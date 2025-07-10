Добавила интересный акцент и создала роскошное пространство: как выглядит гостиная Крис Дженнер

Ни для кого не секрет, что дом Крис Дженнер является примером роскоши. Знаменитость добавила в свою гостиную интересный акцент, что еще больше подчеркнуло изысканность пространства.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Гостиная Крис Дженнер

Крис Дженнер недавно опубликовала фотографию своей гостиной, привлекая внимание к элегантным серебристым серебристым шелковым шторам. Заметно, что они гармонично дополняют белый камин и серую бархатную мебель.

Дизайнеры отмечают, что металлик является одним из ключевых тенденций дизайна интерьера этого года. Он способствует созданию роскошной и изысканной атмосферы, сохраняя при этом ощущение вневременности.

Одним из ключевых преимуществ использования "металлических" цветов в декоре – это то, что они действуют как возвышенный нейтральный цвет, который эффективно дополняет как приглушенные, так и насыщенные палитры.

Включение серебристых акцентов может значительно усилить визуальную привлекательность пространство.