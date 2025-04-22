Кухня режиссера Кевина Костнера: дизайнеры говорят, что он выбрал лучший цвет

На кухне известного американского режиссера и актрисы можно увидеть главный тренд 2025 года. Цвет, вдохновленный спокойствием природы, который будет актуально выглядеть даже через сто лет.

Костнер поделился кадром уголка своей кухни, наполненной белым цветом: мраморная столешница с прожилками, фартук в елочку и шкафчики кремового оттенка. Белый цвет – это беспроигрышный вариант, к которому часто прибегают знаменитости, но это вовсе не означает, что он посредственный, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Почему цвет кухни Костнера – идеальный

В 2025 году белые кухни – на пике моды. Дизайнеры говорят, что они точно отвечают на тренд "спокойной" кухни.

Кухонное пространство и дальше формируется под влиянием естественного покоя, а нынешняя палитра цветов предпочитает нейтральность во всем – от отделки до техники,

- отмечает Пол Иллингворт, дизайнер.

Как выглядит кухня Костнера: смотрите фото

Белый, по прогнозам, станет главным оттенком года – он предлагает новое видение теплых нейтральных и естественных цветов. Белый все чаще используется для создания выразительного стиля зоны мытья - раковины, смесителей, кранов с горячей водой, ручных душей.

Обновление кухни совсем не обязательно предусматривает установку новой мраморной столешницы или шкафчиков. Можно добавить элементы стиля Кевина с помощью белых аксессуаров – они будут гармонично смотреться в любом пространстве, независимо от имеющейся цветовой гаммы.

Комбинация различных оттенков белого в кухне Кевина – плитка, столешницы и шкафчики – позволяет экспериментировать с цветом, не образуя холодного или стерильного эффекта.