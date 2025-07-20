Лана Дель Рей показала свою кухню, которая бросает вызов всем трендам

Кухня Ланы Дель Рей – элегантная и вневременная. Она доказывает, что белый цвет всегда является идеальным выбором благодаря своей универсальности и легкости.

Известная певица Лана Дель Рей недавно показала в Instagram свою кухню. Ее белые шкафчики и стены придают комнате четкости и чистоты, а куполообразная люстра добавляет изящества, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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В чем особенность белых кухонь?

Белые кухни не обязательно являются новаторскими, но отнюдь не скучными. Благодаря правильной стилизации, как говорят дизайнеры, белые кухни могут быть визуально захватывающими. По мнению экспертов, популярность этого цвета происходит от его способности приспосабливаться к различным дизайнерским стилям.

Какая на вид кухни Ланы: смотрите фото

Правильное освещение является ключевым в белой кухне. Дизайнеры советуют использовать комбинацию рабочего освещения, общего освещения и декоративных светильников, чтобы подчеркнуть пространство. Подвесные лампы над островом или подсветка под шкафчиками могут улучшить как функциональность, так и эстетику.

Кроме того, добавление личных аксессуаров – искусство, семейные фотографии или уникальная посуда – отличный способ придать белой кухне индивидуальность.