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16 января 2025, 09:25
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Эстетика города и деревни в одном "флаконе": почему дизайнеры в восторге от кухни Мег Райан

Анастасия Колесникова

Современный стиль фермерского дома был одним из самых популярных трендов дизайна последних лет, но –вопреки своему названию –он не всегда кажется таким уж современным. Однако с правильными акцентами этот стиль может оставаться актуальным еще долгие годы. Идеальным примером служит кухня Мег Райан в Нью-Йорке.

Сочетание индустриального и традиционного стилей поражает на кухне Раян, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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В чем особенность кухни Райан

Кухня актрисы в стиле современного фермерского дома фокусируется на натуральном деревянном столе, окруженном встроенными полками, заполненными посудой, стаканами и чашками. Комнату освещают индустриальные подвесные лампы в виде дуршлагов, подвешенные над столом. Широкая фруктовая чаша и скульптурная керамика одновременно заземляют и возвышают пространство, добавляя декоративного акцента простой обстановке.

Как выглядит кухня Мег Райан: смотрите фото

Классическая кухня фермерского дома всегда ценилась за свою теплоту, гостеприимство и бессмертный стиль, но в современных домах ее вид можно улучшить благодаря индустриальному подходу, в частности через использование смешанных металлических материалов,
– объясняет дизайнер интерьеров Нина Лихтенштейн.

По ее словам такие металлы, как латунь, медь, нержавеющая сталь и черное железо могут добавить остроты и изысканности традиционной кухне в фермерском стиле.

В воспроизведении подхода Райан важную роль играет освещение. Именно оно обеспечивает эффектный вид смешанных металлов. Индстриальные подвесные лампы с черными или железными покрытиями, подвешены над центральным кухонным островом, создают связь с индустриальным трендом, не доминируя над атмосферой фермерского дома.

Чтобы сохранить теплый и домашний вид кухни, можно сочетать эти лампы с деревянными акцентами – например, островом из восстановленного дерева или натуральными деревянными барными стульями.

Декор и мебель в стиле фермерского дома могут сбалансировать резкость этих современных элементов. Например, на кухне Мэг Райан деревянный стол выполняет эту роль.

Лихтенштейн объясняет: "Хотя металлы добавляют современности, важно сохранить суть кухни в фермерском стиле. Включение природных элементов таких, как открытые деревянные балки, полки из восстановленного дерева и деревенский декор, помогает удержать пространство в пределах его корней".