Эстетика города и деревни в одном "флаконе": почему дизайнеры в восторге от кухни Мег Райан

Современный стиль фермерского дома был одним из самых популярных трендов дизайна последних лет, но –вопреки своему названию –он не всегда кажется таким уж современным. Однако с правильными акцентами этот стиль может оставаться актуальным еще долгие годы. Идеальным примером служит кухня Мег Райан в Нью-Йорке.

Сочетание индустриального и традиционного стилей поражает на кухне Раян, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

Смотрите также Зендая поразила дизайнеров своей кухней: секрет скрывается в выборе материала для мебели

В чем особенность кухни Райан

Кухня актрисы в стиле современного фермерского дома фокусируется на натуральном деревянном столе, окруженном встроенными полками, заполненными посудой, стаканами и чашками. Комнату освещают индустриальные подвесные лампы в виде дуршлагов, подвешенные над столом. Широкая фруктовая чаша и скульптурная керамика одновременно заземляют и возвышают пространство, добавляя декоративного акцента простой обстановке.

Как выглядит кухня Мег Райан: смотрите фото

Классическая кухня фермерского дома всегда ценилась за свою теплоту, гостеприимство и бессмертный стиль, но в современных домах ее вид можно улучшить благодаря индустриальному подходу, в частности через использование смешанных металлических материалов,

– объясняет дизайнер интерьеров Нина Лихтенштейн.

По ее словам такие металлы, как латунь, медь, нержавеющая сталь и черное железо могут добавить остроты и изысканности традиционной кухне в фермерском стиле.

В воспроизведении подхода Райан важную роль играет освещение. Именно оно обеспечивает эффектный вид смешанных металлов. Индстриальные подвесные лампы с черными или железными покрытиями, подвешены над центральным кухонным островом, создают связь с индустриальным трендом, не доминируя над атмосферой фермерского дома.

Чтобы сохранить теплый и домашний вид кухни, можно сочетать эти лампы с деревянными акцентами – например, островом из восстановленного дерева или натуральными деревянными барными стульями.

Декор и мебель в стиле фермерского дома могут сбалансировать резкость этих современных элементов. Например, на кухне Мэг Райан деревянный стол выполняет эту роль.

Лихтенштейн объясняет: "Хотя металлы добавляют современности, важно сохранить суть кухни в фермерском стиле. Включение природных элементов таких, как открытые деревянные балки, полки из восстановленного дерева и деревенский декор, помогает удержать пространство в пределах его корней".