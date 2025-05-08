Кухня Памелы Андерсон: дизайнеры в восторге от ее банкетного сиденья

Кухня Памелы Андерсон поражает подходом к использованию неудобных углов. Его можно применить даже в маленьких кухнях.

Дизайнеры в восторге от монохромной кухни Андерсон на острове Ванкувер. Особенно они восхищены ее банкетным сиденьем, которое является одним из самых умных примеров использования "мертвого пространства", передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Особое сиденье на кухне Андерсон

На кухне у Памелы Андерсон есть неудобный угол, который на первый взгляд совсем не выглядит просторной обеденной зоны. Однако модель использовала банкетное сиденье, чтобы создать индивидуальный, новаторский уголок, идеальный как для быстрых завтраков, так и для камерных ужинов (благодаря его коммуникативному формату размещения).

Кухня Памелы: смотрите фото

В своей обеденной зоне модель соединила изогнутое белое банкетное сиденье с деревянным деревенским столом и дополнила образ ярким принтом и люстрой. Банкетное сиденье расположено напротив антикварных стульев, образуя уютное пространство для разговоров – идеальное место для общения во время тесных дружеских ужинов.

И хотя дом Памелы вряд ли можно назвать тесным, ее подход к обустройству сиденья прекрасно подходит для маленьких кухонь. Это доказывает, что для зоны, пригодной для приема гостей, не нужно избыточное пространство – стоит только разумно использовать имеющееся место.

Банкетное сиденье, как у Памелы, формирует кухонные тенденции 2025 года, которые будут оставаться популярными и в последующие годы.

Отделение обеденной зоны от кухни может стать эффективным способом создать спокойный, удобный уголок для сидения, который станет универсальным фоном как для семейных ужинов, так и для суетливых завтраков. Это также позволяет уменьшить уровень шума и беспорядка во время приготовления пищи на кухне.