Кухня Меган Маркл в Монтесито давно является источником вдохновения для оформления интерьера: от красивой мозаичной плитки до деревянных шкафов, подчеркивающих эстетику французского кантри. Однако, пожалуй, лучшими дизайнерскими решениями являются те, сочетающие функциональность с красотой – и ни один другой элемент не иллюстрирует это лучше, чем ее подвесная стойка для сковородок, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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В чем особенность способа хранения кастрюль на кухне Маркл

Медная стойка, размещена над белым мраморным островом, воплощает идею хранения, что берет свое начало в XVII веке. В 1600-х годах подвесные стойки и крючки стали популярными на кухнях, поскольку позволяли удобно хранить кастрюли и сковородки, экономя при этом пространство.

Хотя кухня Меган отнюдь не маленькая, она все же вдохновляет пересмотреть наш подход к использованию пространства, который обычно остается незадействованным.

Как Меган Маркл разместила кастрюли: смотрите видео

Подвешивая посуду, она превращает кухонные принадлежности в декор (что идеально вписывается в ее стиль французского кантри), не занимая при этом места в шкафчиках. Это красиво, разумно и удивительно легко воспроизвести даже в самых маленьких помещениях.

Использование вертикального пространства очень эффективно. Вы можете добавить крючки для подвешивания кастрюль и сковородок, освободив рабочие поверхности, но в то же время сохраняя все под рукой.

Также, если вы хотите сделать свое хранение более эффективным, дизайнеры советуют использовать метод "сезонного хранения": ротируйте вещи в соответствии с потребностью – праздничная посуда зимой, летние сервировочные наборы в теплое время.

Освещение тоже может улучшить вид и атмосферу вашего хранения на острове. Добавление LED-лент под полки позволяет подсветить любимые вещи и легче находить нужное.